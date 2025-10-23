Iz Rusije se oglasio i bivši predsjednik i jedan od najbližih suradnika Vladimira Putina, Dmitrij Medvedev. On je ustvrdio da je uvođenje sankcija objava rata Rusiji te da se američki predsjednik Donald Trump potpuno svrstao uz Europu.

'Ako je neki od brojnih komentatora još uvijek imao iluzija, evo ih. Sjedinjene Države su naš protivnik, a njihov pričljivi 'mirotvorac' sada je u potpunosti krenuo ratnim putem protiv Rusije. Da, ne bori se uvijek aktivno na strani Banderinog Kijeva, ali ovo je sada njegov sukob, a ne senilnog Bidena! Naravno da će reći da nije mogao, a da ne bude pritisnut u Kongresu itd. To ne mijenja glavnu poantu: odluke koje su donesene čin su rata protiv Rusije. A sada se Trump u potpunosti svrstao uz ludu Europu', napisao je Medvedev.