Stigle reakcije Rusije: 'Trump je stao na stranu lude Europe! Ovo je čin rata!'

M. Šu.

23.10.2025 u 11:08

Dmitrij Medvedev
Dmitrij Medvedev Izvor: EPA / Autor: EKATERINA SHTUKINA/ SPUTNIK / GOVERNMENT PRESS SERVICE / POOL
Rusko ministarstvo vanjskih poslova u četvrtak je izjavilo da su američke energetske sankcije izrazito kontraproduktivne za pronalaženje mira u Ukrajini

Ruski ciljevi u Ukrajini ostaju nepromijenjeni, a temeljni uzroci sukoba moraju se riješiti, rekla je novinarima u Moskvi glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.

SAD je sankcionirao Rosnjeft i Lukoil, dvije najveće ruske naftne tvrtke, kako bi povećao pritisak na Kremlj da pregovara o okončanju rata protiv Ukrajine.

Iz Rusije se oglasio i bivši predsjednik i jedan od najbližih suradnika Vladimira Putina, Dmitrij Medvedev. On je ustvrdio da je uvođenje sankcija objava rata Rusiji te da se američki predsjednik Donald Trump potpuno svrstao uz Europu.

'Ako je neki od brojnih komentatora još uvijek imao iluzija, evo ih. Sjedinjene Države su naš protivnik, a njihov pričljivi 'mirotvorac' sada je u potpunosti krenuo ratnim putem protiv Rusije. Da, ne bori se uvijek aktivno na strani Banderinog Kijeva, ali ovo je sada njegov sukob, a ne senilnog Bidena! Naravno da će reći da nije mogao, a da ne bude pritisnut u Kongresu itd. To ne mijenja glavnu poantu: odluke koje su donesene čin su rata protiv Rusije. A sada se Trump u potpunosti svrstao uz ludu Europu', napisao je Medvedev.

