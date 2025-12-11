Kambodža traži UN-ovu pomoć u sukobu s Tajlandom: 'Utvrdite stanje na terenu'

U pismu predsjedavajućem Vijeća, kambodžanski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima pozvao je Vijeće sigurnosti da izvrši pritisak na tajlandsku vojsku za "trenutni prekid svih napada" i da pošalje neovisnu misiju UN-a za utvrđivanje činjenica na terenu.

U pismu se najnovije tajlandske vojne operacije opisuju kao "kršenja međunarodnog humanitarnog prava".

Sukob između dva jugoistočna azijska susjeda ponovno se rasplamsao proteklih dana.

Od nedjelje, obje strane međusobno se optužuju da su prve prekršile nedavno postignuti prekid vatre duž njihove zajedničke granice duge 800 kilometara. Kontinuirane borbe od tada su odnijele nekoliko života i prisilile više od 500.000 ljudi da napuste svoje domove.