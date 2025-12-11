granični spor

Kambodža traži UN-ovu pomoć u sukobu s Tajlandom: 'Utvrdite stanje na terenu'

11.12.2025 u 09:49

Posljedica sukoba tajlandske i kambodžanske vojske
Posljedica sukoba tajlandske i kambodžanske vojske
Kambodža je pozvala Vijeće sigurnosti UN-a da intervenira u ponovno rasplamsanom graničnom sporu s Tajlandom.

U pismu predsjedavajućem Vijeća, kambodžanski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima pozvao je Vijeće sigurnosti da izvrši pritisak na tajlandsku vojsku za "trenutni prekid svih napada" i da pošalje neovisnu misiju UN-a za utvrđivanje činjenica na terenu.

U pismu se najnovije tajlandske vojne operacije opisuju kao "kršenja međunarodnog humanitarnog prava".

Sukob između dva jugoistočna azijska susjeda ponovno se rasplamsao proteklih dana.

Od nedjelje, obje strane međusobno se optužuju da su prve prekršile nedavno postignuti prekid vatre duž njihove zajedničke granice duge 800 kilometara. Kontinuirane borbe od tada su odnijele nekoliko života i prisilile više od 500.000 ljudi da napuste svoje domove.

Trump traži razgovore

Američki predsjednik Donald Trump, u međuvremenu, rekao je da planira razgovarati s objema stranama telefonom u četvrtak, nakon što je u početku predložio da će se poziv održati u srijedu.

Nije poznato misli li na jedan zajednički razgovor ili odvojene rasprave, a nisu objavljeni detalji o tome tko će točno sudjelovati.

Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao kako misli da može uvjeriti dvije zemlje da prekinu borbe.

Donald Trump
Donald Trump

Najnoviji sukobi uslijedili su poslije sporazuma potpisanog nakon teških borbi krajem listopada. Primirje je propalo u studenom nakon novih incidenata duž granice.

Granični spor datira još od demarkacija iz kolonijalnog doba. U središtu sukoba je stoljetni hram, UNESCO-ov lokalitet svjetske baštine od 2008. godine, posvećen hinduističkom bogu Šivi.

I Tajland i Kambodža polažu pravo na hram i okolno zemljište, a prethodni sukobi su izbili oko tog mjesta.

