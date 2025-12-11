Tragedija kod Slavonskog Broda: Prevrnuo se čamac s migrantima, dvoje poginulih

U prevrtanju čamca s migrantima rano u četvrtak u rijeci Savi u Slavonskom Brodu poginula su dva migranta. Jedan je mrtav odmah izvučen iz rijeke, dok je drugi preminuo u kolima Hitne pomoći
"Jutros u 5 sati i 38 minuta smo zaprimili dojavu od Hitne pomoći da je došlo do prevrtanja i potapanja migranata na rijeci Savi. Izašli smo sa dva vatrogasna vozila i sa vatrogasnim čamcem", izjavio je Hini zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Slavonski Brod Ivan Vuleta.
"Na prvoj lokaciji uzvodno od mosta na Savi u Slavonskom Brodu šest je migranata zatečeno kako se drže za splav i izvadili smo ih sve žive. Dobili smo dojavu od policije da se kod stadiona u Slavonskom Brodu nalazi još migranata u Savi i tamo smo izvadili tri, jedan je bio mrtav odmah a dva su bila živa, a od ta dva jedan je bio u teškom stanju."
Ravnatelj slavonskobrodske bolnice Josip Samardžić rekao je za 24 sata kako su oko šest sati zaprimili dojavu da će im pristići unesrećene osobe nakon prevrtanja čamca.
'Do sada smo primili 13 osoba. U tijeku transporta je bila reanimacija nad dvije osobe, kod jedne je osobe proglašena smrt, a kod druge je reanimacija još u tijeku', rekao je.
Kada je riječ o ostalim ozlijeđenima, Samardžić kaže kako su u pitanju lakše ozlijede. 'Ljudi su pothlađeni, šest je muških, sedam ženskih osoba, sve su odrasle osobe, odnosno punoljetne', rekao je.
Od policije se doznaje da su jutros u 5,20 sati dobili dojavu da se više osoba nalazi u rijeci Savi na području Slavonskog Broda i da traže pomoć, te su odmah na mjesto događaja upućene policijske ophodnje a pozvane su i druge žurne službe, rekla je Hini glasnogovornica brodsko-posavske policije Kata Nujić.
Policijske službe su priskočile u pomoć i iz hladne rijeke Save izvukli 13 osoba, stranih državljana od kojih jedna nije davala znakove života, dodala je. Sve pothlađene osobe su prevezene i zbrinute u bolnici u Slavonskom Brodu.
Državljanin Bosne i Hercegovine koji se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela također je u bolnici i pod nadzorom policijskih službenika. Policijski službenici nastavljaju daljnji rad na utvrđivanju činjenica i okolnosti događaja, kažu u policiji.
Za vrijeme pretraživanja rijeke u akciju je bio uključen i dron, a duž cijelog prostora pretrage rijeke Save bilo je zabranjeno za prometovanje.