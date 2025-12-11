Tragedija kod Slavonskog Broda: Prevrnuo se čamac s migrantima, dvoje poginulih

"Jutros u 5 sati i 38 minuta smo zaprimili dojavu od Hitne pomoći da je došlo do prevrtanja i potapanja migranata na rijeci Savi. Izašli smo sa dva vatrogasna vozila i sa vatrogasnim čamcem", izjavio je Hini zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Slavonski Brod Ivan Vuleta.

"Na prvoj lokaciji uzvodno od mosta na Savi u Slavonskom Brodu šest je migranata zatečeno kako se drže za splav i izvadili smo ih sve žive. Dobili smo dojavu od policije da se kod stadiona u Slavonskom Brodu nalazi još migranata u Savi i tamo smo izvadili tri, jedan je bio mrtav odmah a dva su bila živa, a od ta dva jedan je bio u teškom stanju."

Ravnatelj slavonskobrodske bolnice Josip Samardžić rekao je za 24 sata kako su oko šest sati zaprimili dojavu da će im pristići unesrećene osobe nakon prevrtanja čamca.