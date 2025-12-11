Masovni napad Ukrajine na Rusiju, dronovi iznad Moskve

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je najmanje 40 dronova oboreno iznad moskovske regije, koja zajedno sa samim gradom ima više od 22 milijuna stanovnika.

Opseg štete još se ne zna, ali letovi su preusmjereni sa svih glavnih moskovskih zračnih luka.

Rusija je napala Ukrajinu u veljači 2022. i trenutno kontrolira nešto manje od petine ukrajinskog teritorija.