Učinkovitost sankcija: Je li Trump spreman riskirati više cijene nafte?

Američki predsjednik Donald Trump uveo je sankcije ruskim naftnim divovima Lukoilu i Rosnjeftu kako bi stanjio ruski proračunski prihod i poboljšao šanse za mir u Ukrajini. Učinkovitost tih mjera ovisit će o njegovoj spremnosti da uvede sekundarne sankcije i da riskira skok cijena nafte, smatra Reutersov kolumnist Ron Bousso

Rosnjeft i Lukoil zajedno proizvode oko 5,3 milijuna barela dnevno, što odgovara oko pet posto svjetske proizvodnje. Od početka godine otpremili su gotovo polovinu od ukupno 3,5 milijuna barela nafte dnevno koji su putovali morem do kupaca širom svijeta, prema podacima analitičke tvrtke Kpler. Blokada financijskom sustavu Sankcije su sada blokirale pristup Rosnjefta i Lukoila financijskom sustavu baziranom na dolaru. Čini se na prvi pogled da nove mjere neće značajno utjecati na ruski izvoz budući da su ruske energetske kompanije proteklih godina razvile učinkovite metode zaobilaženja većine zapadnih financijskih sustava te transportnih i osiguravateljskih usluga. Video: Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje

Izvoz ruske nafte i naftnih derivata tako je tek blago umanjen od ulaska ruskih vojnika u Ukrajinu, s 8,0 milijuna barela dnevno u 2022. na 7,5 milijuna barela dnevno u 2024. Problem je što se i kompanije koje posluju s Lukoilom i Rosnjeftom izlažu opasnosti mogućih sekundarnih američkih sankcija, posebno one u Kini i Indiji, dva najveća kupca ruske nafte. Ključna će zato biti reakcija Pekinga i New Delhija, ali i spremnost američkog predsjednika da pojača pritisak ako ne smanje uvoz ruske nafte, tumači Reutersov kolumnist. Mamac za New Delhi Indija je u prvih devet mjeseci ove godine od ruskih kompanija kupovala 1,9 milijuna barela nafte dnevno, što znači da je ruska nafta činila 40 posto indijskog uvoza tog energenta, pokazuju podaci Međunarodne agencije za energiju (IEA). Tome valja dodati i da je sankcionirani Rosneft vlasnik 49 posto udjela u indijskoj rafineriji Vadinar kapaciteta prerade od 400 tisuća barela nafte. Američki predsjednik nastoji potaknuti New Delhi da smanji uvoz ruske nafte, obećavajući zauzvrat znatno niže carine na uvoz indijske robe u SAD.