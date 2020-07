Stier poručio Vučiću: Nemoj tražiti nevidljivog neprijatelja u Hrvatskoj

Aleksandar Vučić, srbijanski predsjednik na današnjoj se izvanrednoj sjednici održanoj povodom brutalnog sukoba policije i prosvjednika, obrušio, među ostalima, i na Davora Ivu Stiera za kojeg je ocijenio da mu smetaju 'Vučić i jaka Srbija'. Stier je reagirao na prozivku

Srbijanski predsjednik danas se okomio i na Jadranku Kosor koja je reagirala na nerede na Twitteru.

'Očekujem da vladajući M.Pupovac koji je stajao uz Vučića dok je taj uspoređivao RH s Hitlerovom Njemačkom, osudi nasilje nad građankama i građanima u Beogradu. A da predsjednik HDZ-a pokrene postupak za isključivanje Vučićeve stranke iz EPP-a', napisala je.

'U svim zemljama Europe policije su deset puta oštrije reagirale. A ovdje je policija šutila, šutila i čekala. Znaju oni to sve. Za mene je samo interesantno kako se pronađu podržati one najgore. One koji se ne libe kazati da su Hitlerovi simpatizeri. I njih će podržati samo da napakoste Srbiji', rekao je Vučić.