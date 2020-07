Vučić pokazivao fotografije pretučenih policajaca, za nasilje optužio desničare i profašiste: U nerede su bile upletene i strane službe, a naše su zakazale

Nakon dramatičnog prosvjeda sinoć u Beogradu, potaknutog najavom uvođenja policijskog sata, javnosti se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

'Sinoć u Beogradu smo bili svjedoci najbrutalnijeg političkog nasilja. Srbija je u potpunosti poštovala slobodu okupljanja, demonstracija, drugačijeg izražavanja i nikada nije ugrozila to pravo svojim građanima. Sinoć, iako su to neki pokušali opravdati pričom kornavirusa, bili su svjedoci agresivnog političkog prosvjeda. Prosvjed nije bio prijavljen policiji i dogodilo se to da su osobe desničarske orijentacije, a nema sumnje da su na početku skupa tamo bili i ljudi koji su mislili da su tamo zbog korone, ekstremisti uglavnom desničarskih i profašističkih organzacija napali su Skupštinu Srbije i ušli u nju što predstavlja izvršenje dva kaznena djela', rekao je Vučić .

'Taj skup je bio dobro organiziran, vidjeli smo da je bilo upliva i inozemnih faktora i službi', kazao je najavivši da će se time pozabaviti.

Novinarima je pokazao pokazao i fotografije napadnutih policajaca. 'To su napravili ljudi koji nisu govorili o nikakvoj koroni, već o migrantima, Zemlji kao ravnoj ploči, 5G mreži... Znali smo za njih, ali nismo očekivali da će biti tako agresivni. Očito su dočekali svoju priliku', rekao je.

Prozvao je i medije iz regije. 'Izrazito su antisrpski nastrojeni, traže priznanje Kosova, stali su na stranu onih koji su napali policajce. Oni imaju jedan cilj - nanijeti štetu Srbiji i oslabiti našu poziciju prije pregovora u Parizu', rekao je.

'Nemate pravo da ugrožavate živote policajaca i upadate u institucije. Nikome nećemo dozvoliti na uništi mir u Srbiji, i to poručujem i ovima iznutra i ovima izvana', rekao je Vučić.

Osvrnuo se i na mladića koji je jučer rekao da prosvjeduje zbog oca koji je umro od koronavirusa jer nije bilo respiratora. 'To je notorna laž, takva laž da je to jezivo. Doktori su koristili i invanzivne i neinvazivne metode i borili se do posljednje sekunde. Riječ je o osobi loše prošlosti koja je osuđivana zbog prekšaja i kaznenih djela. Znamo s kime imamo posla i nemojte ih predstavljati kao heroje i junake', dodao je.

'Mislite da ćete pristojnu Srbiju uplašiti, mislite da će normalna Srbija ustuknuti u strahu od batinaša. Nećete uspjeti', rekao je Vučić.

Ponovno je rekao da su na prosvjedima sudjelovali i ljudi iz država regije. 'Pitat ćemo ih što su radili ovdje', rekao je.

Pozvao je građane da ne izlaze na prosvjede. 'Ne zato što ih se plašim, molim ljude da ne izlaze da ne bi dolazilo do zaražavanja. Danas nam je drugi najgori dan', rekao je Vučić, dodavši da danas ima 357 novozaraženih i 11 preminulih.

'Beograd je najveći problem, molim ljude da se ponašaju odgovorno', kazao je.

Najavio je da će biti pooštravanja mjera za Beograd. Kazao je da je on bio za uvođenje izvanrednog stanja i zabranu kretanja, no da se s tim nije složio Krizni stožer tako da vjerojatno neće biti uvođenja policijskog sata.

'Lijek za ovo društvo nisu kamenice i molotovljevi kokteli. Zamolio bih ljude da se ponašaju disciplinirano, pogotovo u Beogradu jer tamo više nemamo rješenja', kazao je.

Kazao je da će svi oni koji su sudjelovali u oštećivanju i napadu na policajce biti strogo kažnjeni. 'Neće biti milosti', dodao je.

Poručio je da je cilj prosvjeda bilo da se oslabi pozicija Srbije uoči razgovora o Kosovu. 'Imamo dokaze da su upleteni neki dužnosnici sigurnosnih službi iz regije', rekao je.

Upitan o reakcijama iz Hrvatske i Jadranke Kosor, Vučić je rekao: 'U svim zemljama Europe policije su deset puta oštrije reagirale. A ovdje je policija šutila, šutila i čekala. Znaju oni to sve. Za mene je samo interesantno kako se pronađu podržati one najgore. One koji se ne libe kazati da su Hitlerovi simpatizeri. I njih će podržati samo da napakoste Srbiji. Podsjetit ću vas na tekst Davora Ive Stiera koji je rekao da problemi za njih počinju kad Vučić dođe na vlast. Neka oni rade svoj posao. Inače, gadosti koje sam pročitao u hrvatskim medijima samo vam pokazuje kolika je koordiniranost u napadima na našu zemlju. Vi se pitajte zašto je to tako', rekao je Vučić.

'Policija je bila napadnuta cijelo vrijeme i morala je reagirati. Osobe koje su bile na klupi su isto sudjelovale u napadu na policiju', odgovorio je na pitanje.