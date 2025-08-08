SAD povećao nagradu za uhićenje Madura na 50 milijuna dolara

U videu objavljenom u četvrtak navečer na X-u, Bondi je optužila Madura za suradnju s istaknutim kriminalnim skupinama poput Tren de Aragua i kartela Sinaloa. Venezuelanski ministar vanjskih poslova Yvan Gil rekao je na Telegramu da je ta objava "najsmješnija dimna zavjesa ikad viđena".

"Dok mi razotkrivamo terorističke zavjere orkestrirane iz njezine zemlje, ova žena izlazi s medijskim cirkusom kako bi udovoljila poraženoj krajnjoj desnici u Venezueli", rekao je Gil. "Dostojanstvo naše domovine nije na prodaju. Osuđujemo ovu grubu političko-propagandnu operaciju", dodao je.