Šokantne izjave gradonačelnika Banja Luke, reagirao i hrvatski MVEP

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova te je izjave ocijenilo neprihvatljivima i istaknulo da se od svih gostiju u Hrvatskoj očekuje poštovanje suvereniteta zemlje.

Boraveći u Gračacu u povodu proslave Dana svetog Save, Draško Stanivuković je izjavio da "ne treba zaboraviti Republiku Srpsku Krajinu" i da "da ova zemlja pripada nama".

Stanivukovićeve izjave "koje dovode u pitanje Domovinski rat kao i legitimne vojno-redarstvene operacije Bljesak i Oluju koje su slomile terorističku paradržavu Republiku Srpsku Krajinu, apsolutno su neprihvatiljve i ne pridonose dobrosusjedskim odnosima", priopćilo je ministarstvo.

Na Zrinjevcu kažu da se ne smiju iskrivljavati povijesni događaji, uključujući oslobodilačke akcije Oluju i Bljesak kojom su oslobođena područja pod kontrolom pobunjenih hrvatskih Srba.

"Sve nacionalne manjine u Hrvatskoj, uključujući sprsku, žive sigurno i uživaju zajamčena prava i slobode i to očekujemo i za Hrvate u banjalučkom kraju i u cijeloj Republici Srpskoj", stoji u priopćenju.