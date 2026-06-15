VIDEO Srušio se američki bombarder B-52

Američki strateški bombarder B-52 Stratofortress srušio se nedugo nakon polijetanja iz zrakoplovne baze Edwards u južnoj Kaliforniji, priopćile su američke zračne snage
Nesreća se dogodila u ponedjeljak oko 11.20 sati po lokalnom vremenu, a iznad mjesta pada uzdigao se golemi stup crnog dima vidljiv kilometrima daleko, javlja BBC.
Za sada nije poznato ima li ozlijeđenih ili poginulih, dok hitne službe i dalje rade na terenu.
Hitne službe odmah intervenirale
Iz baze Edwards priopćili su kako su spasilačke ekipe odmah upućene na mjesto nesreće.
'U tijeku je hitna intervencija, a dodatne informacije bit će objavljene čim budu dostupne', stoji u kratkom priopćenju baze.
Predstavnici baze zasad nisu željeli komentirati detalje incidenta. Kasnije je objavljeno da je aerodrom privremeno zatvoren, a svi dolazni zrakoplovi preusmjereni na druge lokacije.
Također su suspendirane sve nekomercijalne posjetiteljske dozvole kako bi se baza mogla u potpunosti usredotočiti na operacije spašavanja i sanacije.
Legendarni bombarder iz doba Hladnog rata
Boeingov B-52 Stratofortress jedan je od najpoznatijih vojnih zrakoplova u povijesti. U službi američkih oružanih snaga nalazi se još od 1950-ih godina i predstavlja ključni dio američkih strateških snaga.
Zrakoplov je poznat i pod nadimkom 'BUFF', što je kratica od izraza 'Big Ugly Fat Fellow', odnosno neformalnog nadimka koji piloti koriste desetljećima.
Riječ je o teškom strateškom bombarderu velikog dometa koji može letjeti na visinama do 15.000 metara i nositi teret težak oko 35.000 tona. U njegovu arsenalu mogu se nalaziti stotine konvencionalnih bombi, ali i do 32 nuklearna krstareća projektila.
Jedna od ključnih prednosti B-52 je mogućnost nadopune gorivom u zraku, što mu teoretski omogućuje gotovo neograničen operativni doseg.
Sudjelovao i u operacijama na Bliskom istoku
B-52 posljednjih je godina ponovno dobio važnu ulogu u američkim vojnim operacijama, uključujući misije povezane s nedavnim sukobima na Bliskom istoku i operacijama protiv Irana.
Zrakoplovom obično upravlja posada od pet članova: zapovjednik zrakoplova, pilot, radarski navigator, navigator i časnik za elektroničko ratovanje.
Baza Edwards nalazi se u pustinji Mojave, oko 160 kilometara sjeverno od Los Angelesa, i jedna je od najvažnijih američkih vojnih i testnih zrakoplovnih baza.
Političari izrazili zabrinutost
Vijest o nesreći izazvala niz reakcija američkih političara. Republikanska kongresnica iz Michigana Lisa McClain poručila je na društvenim mrežama da je u mislima sa svima uključenima u incident.
'Naše molitve su uz sve koji su pogođeni nesrećom B-52 u bazi Edwards. Zahvaljujemo hitnim službama koje upravo reagiraju na terenu. Naši vojnici svakodnevno nose teret obrane ove zemlje i stojimo uz njih', napisala je.
Uzrok nesreće zasad nije poznat, a istraga je u tijeku.