VIDEO Srušio se američki bombarder B-52

Američki strateški bombarder B-52 Stratofortress srušio se nedugo nakon polijetanja iz zrakoplovne baze Edwards u južnoj Kaliforniji, priopćile su američke zračne snage

Nesreća se dogodila u ponedjeljak oko 11.20 sati po lokalnom vremenu, a iznad mjesta pada uzdigao se golemi stup crnog dima vidljiv kilometrima daleko, javlja BBC. Za sada nije poznato ima li ozlijeđenih ili poginulih, dok hitne službe i dalje rade na terenu. Hitne službe odmah intervenirale Iz baze Edwards priopćili su kako su spasilačke ekipe odmah upućene na mjesto nesreće.

'U tijeku je hitna intervencija, a dodatne informacije bit će objavljene čim budu dostupne', stoji u kratkom priopćenju baze. Predstavnici baze zasad nisu željeli komentirati detalje incidenta. Kasnije je objavljeno da je aerodrom privremeno zatvoren, a svi dolazni zrakoplovi preusmjereni na druge lokacije. Također su suspendirane sve nekomercijalne posjetiteljske dozvole kako bi se baza mogla u potpunosti usredotočiti na operacije spašavanja i sanacije.

Aftermath of U.S. Air Force B-52 Stratofortress crash at Edwards Air Force Base, California.

📹: FOX NEWS https://t.co/z2akYXYWvF pic.twitter.com/bG9nobPmMF — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 15, 2026

Legendarni bombarder iz doba Hladnog rata Boeingov B-52 Stratofortress jedan je od najpoznatijih vojnih zrakoplova u povijesti. U službi američkih oružanih snaga nalazi se još od 1950-ih godina i predstavlja ključni dio američkih strateških snaga. Zrakoplov je poznat i pod nadimkom 'BUFF', što je kratica od izraza 'Big Ugly Fat Fellow', odnosno neformalnog nadimka koji piloti koriste desetljećima. Riječ je o teškom strateškom bombarderu velikog dometa koji može letjeti na visinama do 15.000 metara i nositi teret težak oko 35.000 tona. U njegovu arsenalu mogu se nalaziti stotine konvencionalnih bombi, ali i do 32 nuklearna krstareća projektila.

🇺🇲 - Developing: A US Air Force B-52H Stratofortress crashed shortly after takeoff at Edwards Air Force Base in California's Mojave Desert at 11:20 a.m. local time on June 15.



The base confirmed the crash on its official channels; emergency crews are on scene and the situation… pic.twitter.com/ceY6zY9pj8 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) June 15, 2026