Srbijanski ministar kulture ide dalje: Uklešite da je ban Jelačić srpski vojskovođa hrvatskog podrijetla

Ministar kulture i informiranja Srbije Vladan Vukosavljević je u posljednjih mjesec dana ponovo došao u fokus javnosti zbog rasprave o tome čiji je Nikola Tesla, srpski ili hrvatski. U razgovoru za Nedeljnik ide korak dalje. Kaže kako je po logici njegove hrvatske kolegice, ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek ban Josip Jelačić Srbin hrvatskog podrijetla

'Kada bih ja prihvatio logiku kolegice Obuljen, onda bih ju mogao zamoliti da na svom glavnom trgu u Zagrebu, na spomeniku banu Jelačiću, dodatno uklešu da je riječ o srpskom vojskovođi, hrvatskog podrijetla. To je potpuno identična logika. Ban Jelačić je rođen u Petrovaradinu, tj. u Novom Sadu, Vlada Srbije je nedavno obnovila njegovu rodnu kuću. U to vrijeme, to nije bio dio Srbije, sada je. Ako je Nikola Tesla ‘hrvatski izumitelj’, kao što tvrde, onda je i ban Jeličić, srpski vojskovođa hrvatskog podrietla', kazao je Vukosavljević za Nedeljnik.