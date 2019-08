Tesla nije ni hrvatski ni srpski znanstvenik, Radio-televizija Srbije zna čiji je

Zbog svega što je Nikola Tesla darovao čovječanstvu, suvišna je rasprava o tome pripada li Srbiji, Hrvatskoj ili možda Americi - najtočnije bi bilo reći da je on svjetski znanstvenik, konstatira u subotu Radio-televizija Srbije (RTS) najavljujući znanstveno-kulturno-turističku rutu 'Putevima Nikole Tesle'

'Prebrojavanje krvnih zrnaca Nikole Tesle’ – baš ovako mnogi opisuju raspravu koja se proteklih dana vodila između Srbije i Hrvatske', navodi RTS, podsjećajući da je polemiku čiji je on znanstvenik pokrenula najava da susjedi žele predstaviti Teslu 2020. na izložbi u Dubaiju kao hrvatskog izumitelja.

Povjesničar Dejan Ristić zamjera sudionicima rasprave što nisu naveli kako je 'nedvojbena povijesna činjenica' da je Nikola Tesla 'rođen na teritoriju današnje Republike Hrvatske', a ne u Hrvatskoj.

'Po toj istoj logici je Konstantin Veliki (rođen na teritoriju današnjeg Niša) srpski car. To su notorne gluposti i to se ne radi u ozbiljnim društvima', objašnjava povjesničar Dejan Ristić, podsjetivši da se 'Tesla u kontinuitetu izjašnjavao kao Srbin'.

'I to otkad je postao svjestan svoje etničke pripadnosti. U razdoblju od 1918. do 1943. kada je preminuo u New Yorku, on pozdravlja ideju jugoslavenstva, ali i dalje ostaje Srbin', naveo je Ristić.