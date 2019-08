Vodeći znanstvenici iz Hrvatske i Srbije užasnuti političkim svojatanjem genija: Tesla je bio i Hrvat, i Srbin, i Jugoslaven, i Austrijanac i Amerikanac!

Tko je zapravo Nikola Tesla, koliko je bitno koja ga je majka rodila i što bismo trebali naučiti iz ostavštine genija kojega je tako popularno zvati svojim? Pitali smo to vodeće hrvatske i srbijanske stručnjake, dobro upoznate s njegovim likom i djelom koje nadilazi jeftina politička prepucavanja, toliko omiljena na ovim prostorima

Znanstvenik Velimir Abramović: Trebamo nastaviti rad na moćnoj tehnologiji rezonance

'Ma kako bilo bizarno što se dva najveća naroda na Zapadnom Balkanu ponekad otimaju o naslijeđe misterioznog i plodnog genija kojeg ostatak planeta mahom doživljava kao američkog znanstvenika, diskusiji o porijeklu Nikole Tesle treba uvijek pristupiti s oprezom', smatra Slobodan Bubnjević, znanstveni novinar i urednik beogradskog portala Nauka kroz priče.

'Nesumnjivo da je Tesla Srbin koji je rođen na teritoriju današnje Hrvatske i emigrirao u SAD. Ali u raspravama o tim podacima vrlo je lako povrijediti osjećaje velikog broja ljudi. Nažalost, to je često i cilj. No, na stranu trenutni sukobi - konceptualno gledano, treba zapravo pohvaliti svaki pokušaj da se identiteti naših država čvršće vežu za baštinu uspješnih znanstvenika i umjetnika iz naših krajeva, pa tako i Tesle. Kad se to čini iskreno, to je svakako bolje nego da identitete gradimo na mračnim idolima i ratovima', kaže Bunjević. 'Dugoročno gledano, Tesla može biti prirodna spona i jedna od naših najljepših zajedničkih vrijednosti.'

Sociologinja Iva Košutić: Pozivanje na iznimne pojedince