Ministrica kulture komentirala slučaj Domovinski pokret vs. Kaufland: Mi smo useljenička zemlja

Ako na tom tragu netko reklamira proizvode i usluge na jeziku naših posjetitelja ili sugrađana koji rade u Hrvatskoj, mislim da to može biti samo dobro, dodala je.

"Zadnjih godina postali smo i useljenička zemlja. Razvoj našeg gospodarstva doveo je do toga da na hrvatskom tržištu nema dovoljno radnika, dolaze nam strani radnici i dužnost je svih (...) koji djeluju u javnom životu, učiniti sve da se oni koji dolaze u Hrvatsku osjećaju sigurno i dobrodošlo", poručila je ministrica nakon podizanja križa na Franjevački samostan u Župi Presvetoga Trojstva u Karlovcu.

Upitana je li takva prijava DIRH-u poticanje na mržnju, ministrica je u izjavi koju je dala prije DP-ove konferencije za novinare, podsjetila kako je Hrvatska turistička zemlja koja tradicionalno brojne poruke upućuje brojnim posjetiteljima i turistima.

Novinari su ministricu upitali i da komentira slučaj državne tajnice u Ministarstvu obrazovanja Zrinke Mužinić Bikić koja se uoči Thompsonovog koncerta fotografirala s HOS-ovom zastavom na kojoj je natpis ZDS, u društvu pojedinaca koji su nosili iste takve HOS-ove majice.

"Ne znam je li se netko slikao ili nije, to ćete pitati tu osobu. Za mene, i u to sam čvrsto uvjerena, ako slavimo Domovinski rat i to razdoblje, trebamo slaviti pod insignijama Hrvatske vojske i hrvatske zastave", poručila je Obuljen Koržinek.