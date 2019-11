Srbija u šoku nakon što je otkriveno da im Rusi vrbuju agente. Stručnjak kaže: Našli su se u nebranom grožđu

Srbiju trese obavještajno-politički skandal koji bi mogao uzdrmati odnose s Rusijom, zemljom s kojom Beograd gaji srdačne i prijateljske odnose ili barem takav dojam žele ostaviti. U središtu delikatne obavještajno-političke igre bivši je zamjenik vojnog atašea ruske ambasade u Beogradu, pukovnik Georgij Kleban s umirovljenim potpukovnikom srbijanske vojske Z. K. Na snimci koja je osvanula na Youtubeu zabilježen je susret ruskog agenta i njegove 'srpske veze', kao i razmjena vrećica te primopredaja kuverte s novcem

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da su odnosi Rusije i Srbije toliko posebni da nikakvi skandali zbog navodnog vrbovanja srbijanskog časnika ne mogu utjecati na njih, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za skandal optužio sve i svakoga te uz to poručio da je Srbija sve znala. Tvrdi da to neće narušiti odnose s Rusijom.

'To je ta siva diplomacija', navodi Akrap. Stručnjak vjeruje da Rusija i Srbija imaju dobre odnose, međutim to ne priječi nekoga da prikuplja podatke koji trebaju njegovu čelništvu.

Pitali smo sigurnosnog stručnjaka Gordana Akrapa iz Instituta za istraživanje hibridnih sukoba u Zagrebu je li uobičajeno to da prijateljski agenti vrbuju jedni druge i koji bi bio cilj takve operacije. Akrap ističe da u obavještajnom poslu nema prijatelja. Postoje saveznici, dodaje, i u pravilu njima to ne radite.

Akrap kaže da nije važno jesu li snimku objavili Bugari ili Rumunji. 'Bitno je da je to netko snimio i da to očito ni Srbi ni Rusi nisu znali', kaže stručnjak s Instituta za istraživanje hibridnih sukoba te ne vjeruje da je snimka izišla iz srbijanskog sustava.

'Naravno, nije nemoguće da su te strane koje su to snimile evidentirale više takvih događaja jer je vrlo vjerojatno da to nije jedina snimka niti su to jedini podaci koji postoje kod onih koji su ovo pustili u javnost', rekao nam je Akrap.

Upravo na ovom slučaju vidi se neka od vrsta hibridne aktivnosti.

'Srbima ostaje da se pitaju tko je to snimio, kad je to snimio, zašto je snimio, koliko toga još ima, što sve znaju, što sve ne znaju. To su pitanja na koja će vrlo teško moći dati odgovor. Ako je njihova sigurnosna služba znala da postoji više takvih kontakata, onda su oni to morali spriječiti. Našli su se, što se kaže, u nebranom grožđu', zaključio je Akrap.