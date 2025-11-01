'Ovo ide na vječnu sramotu svih koji rade na RTS-u! Evo što emitiraju za vrijeme skupa u Novom Sadu'

Ipak, te potresne prizore tuge i zajedništva gledatelji javnog servisa ne mogu vidjeti na svojim ekranima.

Komemoracija u organizaciji studenata započela je jutros u 10 sati, a rijeke ljudi od tada se slijevaju prema mjestu nesreće kako bi odale počast žrtvama.

Budući da je u Srbiji danas Dan žalosti, RTS 1 je na program stavio filmove s legendarnim Draganom Nikolićem. Na drugom programu (RTS 2) gledatelji su mogli pratiti program posvećen pokojnom glumcu Ljubi Tadiću, dok je na Radio-televiziji Vojvodine (RTV 1) prikazan koncert komorne glazbe.

O središnjem komemorativnom skupu u Novom Sadu - ni riječi.

Takav odnos javnog servisa prema događaju koji je potresao cijelu zemlju ne treba čuditi, piše Nova.rs, jer RTS rijetko izvještava o studentskim prosvjedima, a kad to i čini, uglavnom je to u negativnom tonu.

'Događaj u Novom Sadu posebno je bolan jer ni nakon godinu dana nitko nije kazneno odgovarao za smrt 16 ljudi.

A RTS o svemu tome šuti. Na vječnu sramotu svih koji rade u toj kući', piše Nova.rs.