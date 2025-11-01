'prigodni' program

'Ovo ide na vječnu sramotu svih koji rade na RTS-u! Evo što emitiraju za vrijeme skupa u Novom Sadu'

L. F.

01.11.2025 u 12:18

Komemorativni skup u Novom Sadu
Komemorativni skup u Novom Sadu Izvor: Cropix / Autor: Pedja Milosavljevic
Bionic
Reading

Dok se u Novom Sadu tisuće ljudi u tišini prisjećaju stravične tragedije u kojoj je prije točno godinu dana poginulo 16 osoba u urušavanju nadstrešnice Željezničkog kolodvora, javni servis Srbije o tome ne izvještava. Umjesto prijenosa komemorativnog skupa, na programu su stari filmovi i koncerti, piše Nova.rs

Komemoracija u organizaciji studenata započela je jutros u 10 sati, a rijeke ljudi od tada se slijevaju prema mjestu nesreće kako bi odale počast žrtvama.

Ipak, te potresne prizore tuge i zajedništva gledatelji javnog servisa ne mogu vidjeti na svojim ekranima.

vezane vijesti

Budući da je u Srbiji danas Dan žalosti, RTS 1 je na program stavio filmove s legendarnim Draganom Nikolićem. Na drugom programu (RTS 2) gledatelji su mogli pratiti program posvećen pokojnom glumcu Ljubi Tadiću, dok je na Radio-televiziji Vojvodine (RTV 1) prikazan koncert komorne glazbe.

O središnjem komemorativnom skupu u Novom Sadu - ni riječi.

Takav odnos javnog servisa prema događaju koji je potresao cijelu zemlju ne treba čuditi, piše Nova.rs, jer RTS rijetko izvještava o studentskim prosvjedima, a kad to i čini, uglavnom je to u negativnom tonu.

'Događaj u Novom Sadu posebno je bolan jer ni nakon godinu dana nitko nije kazneno odgovarao za smrt 16 ljudi.

A RTS o svemu tome šuti. Na vječnu sramotu svih koji rade u toj kući', piše Nova.rs.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
OBLJETNICA TRAGEDIJE

OBLJETNICA TRAGEDIJE

Skup u Novom Sadu završio ranije od planiranog: Studenti za kraj poslali posebnu poruku

  • 19:56

    Studenti su ranije nego što je planirano objavili kraj komemorativnog skupa, jer postoji bojazan od incidenata. Kako prenosi N1, primjećeni su "sumnjivi" ljudi.

  • 19:13

    Nakon 16 minuta tišine, studenti su se putem megafona zahvalili građanima što su prisustvovali komemorativnom skupu, dodavši poruku - vidimo se i sutra, i svakog drugog dana dok ne bude pravda.

  • 18:52

    Počelo je 16 minuta tišine na 16 stradalih na Keju žrtava racije, građani su upalili svjetla na telefonima.  S čamaca na Dunavu pušteno je 16 lampiona za 16 žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu.
TEŠKE RIJEČI

TEŠKE RIJEČI

Orban 'poklopio' Tuska: 'Neka gleda svoja posla'
DILJEM ZEMLJE

DILJEM ZEMLJE

Poruke mira i nade: Evo kako su izgledala gradska groblja na blagdan Svih svetih

najpopularnije

Još vijesti