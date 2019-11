Kremlj: Skandali ne mogu utjecati na odnose Rusije i Srbije

Kremlj je u četvrtak, u povodu objavljivanja snimke na Youtubeu na kojoj su ruski obavještajac i navodno jedan srbijanski dužnosnik, poručio da "nikakvi skandali" ne mogu utjecati na odnose Rusije i Srbije, objavio je ruski portal Sputnjik na srpskom jeziku

"Odnosi Rusije i Srbije toliko su posebni da nikakvi skandali s navodnim vrbovanjem srbijanskog časnika od vojske Rusije ne mogu utjecati na njih", prenio je Sputnjik izjavu glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova.

„Prvo, ne znamo kakav je to incident i to tek treba utvrditi. To nije pitanje predsjedničke administracije, ali siguran sam da su odnosi Rusije i Srbije toliko posebni, partnerski, bratski, saveznički, da na to ništa ne može utjecati“, prenio je Sputnjik odgovor Peskova na pitanje o tome hoće li ovaj incident utjecati na daljnje odnose dviju država.

U povodu snimke, čije objavljivanje su srbijanski mediji nazvali "špijunskom aferom", istragu vojno-sigurnosnih i protuobavještajnih službio zatražio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u svojstvu vrhovnog vojnog zapovjednika, a poslijepodne će u 18 sati zasjedati i Vijeće za nacionalnu sigurnost.

Tijekom prijepodneva Vučić se sastao s ruskim veleposlanikom u Beogradu Aleksandrom Bocan Harčenkom, ali je iz Vučićeva ureda najavljeno da će o tim razgovorima izvijestiti javnost tijekom dana.

U priopćenju je objavljeno samo to da je jedna od tema sastanka bila priprema radnog posjeta srbijanskog predsjednika Ruskoj Federaciji 4. prosinca i njegovog razgovora s ruskim šefom države.