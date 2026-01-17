Trump: Vrijeme je za novo vodstvo u Iranu

Vođe u Teheranu temelje svoju vladavinu na ugnjetavanju i nasilju, rekao je Trump za Politico.

Oštro je kritizirao iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija kao krivca za "potpuno uništenje" vlastite zemlje.

Trump ga je također okrivio za korištenje nasilja "u razmjerima koji nikada prije nisu viđeni".

"Kako bi zemlja funkcionirala - iako je to funkcioniranje na vrlo niskoj razini - vodstvo bi se trebalo usredotočiti na pravilno vođenje svoje zemlje, kao što ja to činim sa Sjedinjenim Državama, a ne na ubijanje tisuća ljudi kako bi se zadržala kontrola", istaknuo je.