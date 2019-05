Spočitavali su mu i uvođenje diktature: Podsjećamo na kontroverzne ideje Mislava Kolakušića

Gotovo osam posto osvojenih glasova i iznenađujuće drugo mjesto po preferencijama hrvatskih birača, tik iza Ruže Tomašić, u političku orbitu službeno su lansirali donedavnog suca Trgovačkog suda u Zagrebu i predsjednika udruge Antikorupcija Mislava Kolakušića. Odlazi u Bruxelles kako bi se vratio na predsjedničkim, a potom i parlamentarnim izborima

Sudac definitivno više neće biti: dva dana prije izbora podnio je ostavku na to mjesto, kolokvijalno rečeno 'vječno', pa objasnio da pred birače želi izaći kao običan građanin. 'Ne zanimaju me fotelje', objasnit će tom prilikom, no tek nešto ranije ipak je objavio svoj plan sjedenja na više njih: u dugoročnim projekcijama sebe vidi kao 'premijera volontera', ali ujedno i ministra pravosuđa i ministra policije. Sve u jednome.

'Pokušao sam unutar pravosuđa u svih dvadeset godina učiniti sve da zaštitim imovinu građana Republike Hrvatske, podnosio sam kaznene prijave Uskoku, gdje i malo dijete vidi da se radi o kaznenome djelu, i sve je to rezultiralo apsolutno ničime. Hrvatskoj nedostaje pravde, morala i jednakosti i zato sam odlučio napustiti sud jer postoji samo jedno mjesto s kojega možete promijeniti Hrvatsku, a to je Vlada i 76 mandata u rukama', kazao je.