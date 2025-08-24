U Hrvatsku stigao jedan od najmoćnijih političara na svijetu

Na odmor u Hrvatsku neki dan je stigao mađarski premijer Viktor Orban, koji se na Braču susreo s predsjednikom Zoranom Milanovićem, a sad nas je posjetio i britanski premijer Keir Starmer.

Starmer je s obitelji stigao na ručak u restoran u Limskom kanalu, a kako doznaje Dnevnik Nove TV, mjere osiguranja bile su izrazito diskretne pa mnogi gosti nisu ni shvatili da ručaju u blizini jednog od najmoćnijih svjetskih političara.