Splitski gradonačelnik pisao turistima: Pročitajte 'Oparin kućni red'

U časopisu Visit Split, koji se besplatno distribuira raznim kanalima i služi turističkoj promociji, splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara objavio je neuobičajen uvodni tekst. Umjesto klasičnih poruka dobrodošlice i hvaljenja lokalnih znamenitosti i atrakcija, turistima je poprilično jasno ukazao na 'kućni red grada', za koji očekuje da će ga poštovati

Tportal prenosi pismo splitskog gradonačelnika:

Dragi gosti, dobrodošli u Split!

Građani Splita, hotelijeri, ugostitelji, vodiči i svi ostali djelatnici u turizmu daju i dat će sve od sebe da vam odmor u našem gradu ostane u dugom i lijepom sjećanju.

Da bismo ostvarili taj zajednički cilj, treba nam i vaša pomoć. Nije teško i nije zahtjevno, samo vas molimo da poštujući kućni red, gradska pravila, ali i naše običaje omogućite sebi i drugim turistima ugodan odmor, a stanovnicima Splita date podstrek da vam s još većim angažmanom omoguće nezaboravan provod u našem gradu.

Od 23:00 do 8:00 sati vrijeme je noćnog mira. Molimo, suzdržite se od puštanja preglasne glazbe i galame u to vrijeme. Ostalim turistima treba odmor da bi bili spremni za nove aktivnosti, vašim domaćinima treba odmor da bi vam boravak mogli učiniti što ljepšim, a i vama će odmor dobro doći za izazove koji slijede. U našem gradu i okolici postoje brojna mjesta za cjelonoćni glasni provod, ali to mjesto nije u hotelskoj sobi, apartmanu ili kući koju ste iznajmili ili na ulicama i u dvorištima našeg grada.