Rješenje za Spaladium konačno na vidiku: Banke popuštaju, Grad Split dobiva dvoranu gotovo besplatno?

Problem Spaladium arene, odnosno višegodišnji spor oko financiranja njene gradnje te dodatni arbitražni i sudski postupci, počet će se rješavati na sjednici Vlade u Splitu, potvrđeno je tportalu iz više izvora. Vrlo je izgledno da dvoranu vrijednu oko 56 milijuna eura s pravom građenja nebodera na obližnjem zemljištu poslovne banke prepuste Gradu Splitu za 20 do 30 posto njene procijenjene vrijednosti, od čega bi država kao partner u cijelom projektu pokrila polovicu

Time bi se zaključio komplicirani slučaj nastao još 2007. godine potpisom ugovora o gradnji kompleksa Spaladium, koji je eskalirao potpisivanjem tajnih aneksa bivšeg gradonačelnika Ivana Kureta , potom propašću triju građevinskih tvrtki - IGH, Dalekovoda i Konstruktora - prestankom plaćanja dogovorene najamnine, pokretanjem raznih arbitražnih postupaka i sudskih sporova te stečaja same dvorane.

S konzorcijem poslovnih banaka koje su u početku kreditirale izgradnju dvorane, među kojima prednjače Erste i Unicredit, razgovori se vode već nekoliko mjeseci. Potraživanje od 56 milijuna eura one su silom europskih propisa već svrstale u rizično ili teško naplativo, odnosno isknjižile, pa je gubitak već stvar prošlosti i naplata čak i manjeg dijela uspjeh u budućnosti. S druge strane, Grad Split je izgubio spor u dvojbenom postupku pred Arbitražnim sudom Hrvatske gospodarske komore (HGK), nakon čega je uložio sudsku tužbu tražeći njegovo proglašenje nenadležnim, no još postoji i mogućnost sporova pred austrijskim sudovima, odnosno mač od 56 milijuna eura konstantno bi visio nad tek dvostruko većim gradskim proračunom. Na to treba dodati i visoke zatezne kamate.

Obje strane imaju interes zaključiti priču, a time bi se otvorio prostor za realizaciju druge faze Spaladiuma - originalno zamišljene velike javne garaže i stometarskog tornja. Prema informacijama tportala, paralelno traju razgovori da se ondje smjesti niz državnih institucija poput mirovinskog i zdravstvenog osiguranja ili Porezne uprave, kao i splitska gradska uprava, te je moguće da iste banke financijski prate taj projekt.