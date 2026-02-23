Splitske taksiste ljute aplikacije za vožnje: Prosvjeduju igranjem 'Čovječe, ne ljuti se'

Netransparetni algoritmi i uvjeti rada doveli su do nezadovoljstva zbog kojeg su u ponedjeljak taksisti okupljeni u Trajektnoj ulici u Splitu štrajkali igrajući Čovječe, ne ljuti se
U znak, kako kažu, 'simbolične podrške kolegama koji štrajkaju', desetak splitskih taksista koji voze putem platformi Uber i Bolt okupilo se u ponedjeljak u Trajektnoj ulici u Splitu. Okupili su se preko grupe na Facebooku, a kako navodi medij Dalmacija danas, umjesto da voze, igraju Čovječe, ne ljuti se te se druže.
Ovom akcijom navode da im je cilj upozoriti na sve teže uvjete rada i na netransparentna pravila aplikacija. Predsjednik Sindikata vozača platformi Hrvatske Zoran Zen naveo je da je vozača putem aplikacija na tisuće, a inspektora koji bi trebali nadzirati njihov rad svega tridesetak.
'Ako se nešto ne poduzme, doći će strani radnici, a ministar Oleg Butković je dopustio kriminal, veliki kriminal. Premijer Andrej Plenković konačno mora udariti šakom o stol, da se sve zatrese, pa i ministarstvo Olega Butkovića', naveo je Zen, dodajući da je kontrola neučinkovita.
Netransparetni algoritmi i radni uvjeti
Okupljeni taksisti su ovim putem naveli da su posebno nezadovoljni netransparentnim algoritmima i uvjetima rada. Na postojeća pravila više ne žele pristati te ističu da im je cilj pokazati jedinstvo i solidarnost.