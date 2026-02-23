Splitske taksiste ljute aplikacije za vožnje: Prosvjeduju igranjem 'Čovječe, ne ljuti se'

U znak, kako kažu, 'simbolične podrške kolegama koji štrajkaju', desetak splitskih taksista koji voze putem platformi Uber i Bolt okupilo se u ponedjeljak u Trajektnoj ulici u Splitu. Okupili su se preko grupe na Facebooku, a kako navodi medij Dalmacija danas, umjesto da voze, igraju Čovječe, ne ljuti se te se druže.

Ovom akcijom navode da im je cilj upozoriti na sve teže uvjete rada i na netransparentna pravila aplikacija. Predsjednik Sindikata vozača platformi Hrvatske Zoran Zen naveo je da je vozača putem aplikacija na tisuće, a inspektora koji bi trebali nadzirati njihov rad svega tridesetak.