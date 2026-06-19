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Spar hitno povlači kruh s polica: Otkrivena opasna tvar

M. Šu.

19.06.2026 u 16:39

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Spar
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Državni inspektorat izvijestio je o opozivu proizvoda KRUH FREE FROM sa sjemenkama 200 grama iz trgovina Spar zbog moguće povišene razine cijanovodične kiseline. Potrošačima se savjetuje da proizvod ne konzumiraju.

Riječ je o proizvodu s oznakama "najbolje upotrijebiti do 15. srpnja 2026." (LOT 260240) i "najbolje upotrijebiti do 28. srpnja 2026." (LOT 260272).

Kako navodi Državni inspektorat, opoziv se provodi iz predostrožnosti nakon što je utvrđena mogućnost povišene razine cijanovodične kiseline, tvari koja u većim koncentracijama može predstavljati zdravstveni rizik.

Proizvod nije u skladu s odredbama europske Uredbe o sigurnosti hrane, koja propisuje da hrana koja nije sigurna ne smije biti stavljena na tržište.

Opoziv se odnosi isključivo na proizvode s navedenim rokovima trajanja i LOT oznakama.

Potrošači koji su kupili sporni proizvod mogu ga vratiti u najbližu Spar trgovinu, a dodatne informacije dostupne su na internetskim stranicama trgovačkog lanca.

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