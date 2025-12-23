Španjolska božićna lutrija isplatila rekordnih 2,77 milijardi eura dobitaka

Osnovana prije više od 200 godina, ova se lutrija smatra najstarijom na svijetu, a zbog količine novca koja je u igri, poznata je i kao najveća tombola.

Sama glavna nagrada, zvana El Gordo ("Debeli"), koja po jednom listiću donosi četiri milijuna eura, ove će godine biti isplaćena 198 puta – pet puta više nego 2024.

Ove je godine bilo potrebno oko sat i pol da se izvuče El Gordo.

Točno u 10,44 sati, u madridskoj povijesnoj opernoj kući Teatro Real, izvučen je sretni broj 79.432. Broj su otpjevala dva učenika internata San Ildefonso uz glasno klicanje i pljesak publike.

Lokalni mediji izvijestili su da je veliki dobitak otišao nekoliko kupaca listića u Madridu, ali i u nekoliko siromašnijih sela u regiji León, koja je ove godine bila teško pogođena šumskim požarima.

Jedno od takvih mjesta je La Bañeza, gradić s 10.000 stanovnika. Ondje su četiri mlade djevojke, čije su obitelji kupile nekoliko listića za glavnu nagradu, klicale pred kamerama RTVE-a. "Ovdje nam je bilo jako teško. Ali sada je vrijeme da slavimo!", uzviknula je jedna od njih, blistajući od sreće.

Druga nagrada od 1,25 milijuna eura izvučena je 15 minuta nakon početka lutrije, a pripala je broju 70.048.