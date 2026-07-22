Slovenac ukrao brodski top s rive u Malom Lošinju, policija ga brzo pronašla

Policijski službenici Policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres dovršili su kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjim slovenskim državljaninom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo krađe.

Prema sumnjama policije, mladić je u noći 20. srpnja na Rivi u središtu Malog Lošinja otuđio repliku brodskog topa u vlasništvu 48-godišnjeg hrvatskog državljanina. Materijalna šteta procijenjena je na oko 1.500 eura.

Tijekom kriminalističkog istraživanja policija je pronašla ukradenu repliku topa te je vratila vlasniku.

Istražitelji su utvrdili i da 24-godišnjak nije djelovao sam. U počinjenju kaznenog djela, sumnja policija, pomogao mu je još jedan slovenski državljanin, za kojim je raspisana potraga.

Osumnjičeni 24-godišnjak je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu podnesenu nadležnom državnom odvjetništvu, predan pritvorskom nadzorniku.