Vučić: Putin mi je dao najviši orden, a prva riječ koju čujete na ulici u Kini je 'Vučić'

Osim što je u Kini pogledao velku kinesku vojnu paradu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se s kineskim predsjednikom Xi Qinpingom, a dojmove sa susreta podijelio je i s medijima

Vučić je medijima rekao kako je sastanak s kineskim predsjednikom, koji je održan u četvrtak, bio 'prijateljski' i srdačan'. 'Predsjednik Xi je s nama razgovarao srdačno, ne na uobičajeni birokratski način. Pozvao me kao predsjednika i našu delegaciju da dođemo u državni posjet Narodnoj Republici Kini, pa ćemo se dogovoriti u kratkom roku, u sljedećih šest mjeseci', rekao je Vučić. Kazao je da je Xi Jinping od europskih zemalja najviše puta dolazio baš u Srbiju. 'On je produžio sastanak za nekih 15-ak minuta. I pričao je van uobičajenih priprema, što je rijetko za kineskog predsjednika. To radi kada je s prijateljima i kada osjeti da je to dobro', pohvalio se Vučić.

Kineskom predsjedniku, dodao je, govorio je i o povijesti srpskog naroda. 'Govorio sam mu kako je srpski narod u Drugom svjetskom ratu ustao protiv fašizma, prije svega srpski narod i prije svih srpski narod. Protiv njemačkog nacizma i protiv regionalnog nacizma koji je u svojoj metodologiji i djelovanju bio brutalniji čak i od njemačkog nacizma. Govorio sam mu kako je Beograd bio jedini grad u regiji koji je bio brutalno napadnut i bombardiran 1941. godine. Da ljudi znaju da je srpski narod bio nositelj borbe protiv fašizma. Danas je bilo dovoljno vremena da se dotaknemo povijesnih činjenica'. Vučić je zahvalio Kini na podršci u 'kriznim trenucima' – od pomoći Željezari i respiratora tijekom pandemije do veta na rezoluciju o Srebrenici. 'Bez Kine ne bismo mogli imati podršku većine nacija u svijetu', rekao je, dodavši da su razgovarali i o 'obojenim revolucijama' te pokušajima destabilizacije u Hong Kongu i Beogradu. Razgovarali su i o izvozu srpskih proizvoda u Kinu. 'Potrudio sam se raspitati o izvozu naše rakije, meda, vina i sličnih stvari, i ne ide loše, a vjerujem da u budućnosti može biti bolje uz više našeg truda. Moramo raditi na privlačenju više turista iz Kine u Srbiju. Da nije bilo ovog nasilja, blokada i svega što su radili u prethodnih devet mjeseci, vjerujem da bi te brojke bile puno veće', rekao je predsjednik Srbije.

Vučić nakon sastanka u Pekingu Izvor: Licencirane fotografije / Autor: RTS