Policija upozorava: Oprez, Slavonijom kolaju lažne, tzv. filmske novčanice

U drugoj polovici prošle godine (u lipnju, listopadu i prosincu) u dvije banke u Slavonskom Brodu prilikom uplate sredstava na račun te iz pošiljke uplaćene na naplatnim postajama autoceste A3 zaprimljene su tri novčanice; od 500 eura, 500 kuna i 10 eura

Također su napomenuli da je Policijska uprava brodsko-posavska u prošloj godini zaprimila i nekoliko dojava o pojavi lažnih novčanica na području Brodsko-posavske županije, tzv. filmskih novčanica.

Spomenute lažne novčanice od 10 i 20 eura na sebi imaju ispisano sitnim štampanim slovima 'THIS IS NOT LEGAL, IT IS TO BE USED FOR MOTION PROPS' (slobodni prijevod: ovo nije legalno sredstvo plaćanja, već služi kao rekvizit), dok novčanice od 200 i 500 eura na sebi imaju ispisano sitnim štampanim slovima 'SOUVENIR PRODUCTION' (suvenir produkcije).

'S obzirom na pojavu lažnih novčanica, savjetujemo građanima da obrate pozornost na spomenute detalje prilikom kupoprodaje ili razmjene novčanica od 10, 20, 50, 100, 200 i 500 eura kako ne bi prilikom transakcije bili oštećeni', poručili su iz policije.