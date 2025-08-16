Thompsonovi odvjetnici o optužnici protiv novinarke Danke Derifaj: Mogli su pozvoniti

Odvjetnici podsjećaju kako se cijeli slučaj veže uz događaje iz kolovoza 2021. godine, kada je ekipa emisije Potraga ušla na terasu obitelji Perković. Upravo taj incident bio je povod za pokretanje kaznenog postupka protiv novinarke, snimatelja i susjeda.

"Potaknuti neistinitim i netočnim navodima iznesenim u medijima tijekom protekla dva dana, a kojima se pokušava rad novinara izdignuti iznad Ustava RH, zakona RH, Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda EU, ponovno se obraćamo u svojstvu odvjetničkog društva koje zastupa prava Marka Perkovića - Thompsona i njegove obitelji", stoji u priopćenju.

U priopćenju naglašavaju da se u posljednjim istupima u medijima plasiraju pogrešne i neistinite tvrdnje kojima se, kako navode, novinarski rad pokušava staviti iznad zakonskog okvira Republike Hrvatske i međunarodnih konvencija.

Na konferenciji Hrvatskog novinarskog društva predsjednik HND-a Hrvoje Zovko izjavio je: „Podsjećam da policija nije utvrdila da postoje obilježja prekršaja ili kaznenog djela i da je 29. 8. 2021. Općinski sud u Splitu objavio da pjevač nije vlasnik terase.“

Prema navodima odvjetničkog društva, u toj izjavi izrečene su "dvije netočne informacije".

Ovlasti policije i vlasništvo nad terasom

U priopćenju se objašnjava da policija nema ovlast utvrđivati postojanje kaznenog djela, već isključivo prikuplja dokaze za potrebe državnog odvjetništva. O tome, naglašavaju odvjetnici, odlučuje nadležno državno odvjetništvo – u ovom slučaju Općinsko državno odvjetništvo u Splitu.

Također, tvrde da je pogrešna tvrdnja kako je Općinski sud u Splitu ikada službeno utvrdio da Marko Perković Thompson nije vlasnik sporne terase.

Podsjetili su na izjavu tadašnje predsjednice suda Marine Boko iz rujna 2021. godine: "Ovim putem obavještavate se kako Općinski sud u svom prethodnom odgovoru novinaru od 27. kolovoza 2021. ne navodi tko je ili nije vlasnik predmetne nekretnine."

Povreda prava na dom

Odvjetnici naglašavaju da se u ovom slučaju ne može govoriti o zaštiti "moćnika", već o zaštiti ustavnog prava svakog građanina na nepovredivost doma.

Podsjećaju na jasne zakonske odredbe:

Članak 8. Europske konvencije o ljudskim pravima: „Svatko ima pravo na poštovanje svoga privatnog i obiteljskog života, doma i dopisivanja.“

Članak 38. Ustava RH: "Dom je nepovrediv. Samo sud može obrazloženim pismenim nalogom utemeljenim na zakonu odrediti da se dom ili drugi prostor pretraži."

Članak 141. Kaznenog zakona RH: "Tko neovlašteno prodre u tuđi dom ili poslovni prostor (...) kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine."

Iz toga proizlazi, ističu odvjetnici, da se kaznenopravna zaštita doma ne veže isključivo uz vlasništvo, nego uz privatnost i životni prostor.

Način ulaska u Thompsonov dom

U priopćenju se detaljno opisuje način na koji su novinarka i ekipa emisije Potraga došli do terase – ulaskom u stan susjeda, prelaskom ograde, korištenjem ljestvi i na kraju preskakanjem ograde koja vodi na Thompsonovu terasu.

"Uostalom, mogli su pozvoniti ili pokucati na ulazna vrata i tražiti dopuštenje da ih se primi na terasu, što nisu učinili", navode odvjetnici.

Naglašavaju i da čak ni policija ne može bez naloga ući u nečiji dom, pa stoga ni novinari ne smiju opravdavati takav čin pozivanjem na istraživačko novinarstvo.

Zaključak odvjetnika

Prema stajalištu odvjetničkog društva Višić & Višić, cijeli postupak treba promatrati isključivo kao zaštitu ustavnog prava na nepovredivost doma, a ne kao privilegiranje poznate osobe.

"Optužnica bi trebala biti podnesena protiv svakog novinara ili bilo koje druge osobe koja na teritoriju RH neovlašteno uđe u prostor koji predstavlja tuđi dom", zaključuju odvjetnici Marka Perkovića Thompsona.