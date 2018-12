Sladoljev: Napad na profesore trebalo bi tretirati kao napad na službene osobe

Saborski zastupnik Mosta nezavisnih lista Marko Sladoljev pozvao je u četvrtak Ministarstvo obrazovanja da prihvati sindikalni prijedlog prema kojem bi se napad na profesore tretirao kao napad na službene osobe jer, kako je pojasnio, za profesore nama instituta zaštite

'Profesor nema mehanizam protiv učenika koji ga vrijeđa i psuje, nego to mora trpjeti. Ako učenika istjera iz razreda, a učeniku se nešto dogodi, profesor će krivično odgovarati', upozorio je Sladoljev u saborskoj stanci za slobodni govor.

Vrijeme je, poručio je, da se pokrene sustav i da se ne ponovi slučaj profesora u Čakovcu koji je štiteći svoj dignitet postupio na neprimjeren način.

Madjer (HSS) upozorava na zatvaranje dva granična prijelaza

Saborski zastupnik HSS-a Mladen Madjer stanku je zatražio zbog najavljene mogućnosti zatvaranja graničnih prijelaza Mursko Središće-Šenkovec i Nedelišće-Trnovec.

'Ide prijedlog oko zatvaranja ta dva granična prijelaza, autoprijevoznici negoduju jer im se povećava broj kilometara i troškovi. Udruga cestovnih prijevoznika Hrvatske molila me da apeliram da se oni ne zatvore jer će to dovesti do poteškoća, autoprijevoznici će imati problem, a tvrtke će im se zatvarati', nabrajao je Madjer.

Nezavisni zastupnik Tomislav Žagar je pozvao da se ubrza gradnja Podravskog ipsilona.

'U Virovitčko-podravskoj županiji do najbliže autoceste imamo stotinjak kilometara. U amandmanu vladajućih zastupnika koji je prihvaćen, nešto se ubrzava izgradnja Podravskog ipsilona, no brzina kojom se ta cesta radi neće biti dovoljna, s obzirom na tempo kojim stanovnici odande odlaze', rekao je Žagar.