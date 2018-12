Profesor koji je fizički napao učenike: Napravio sam to i opet bi da moram

'Ja sam to napravio i da bi morao opet bi napravio, sram me da sam morao... Mene ne štiti sustav, mene ne štiti uprava škole, ravnatelji su ok, ali sustav nastavnike ne štiti', kazao Franjo Dragičević, profestor srednjoj tehničkoj školi u Čakovcu koji je fizički napao dvojicu učenika s kojima je već dulje imao problema. U slučaj se uključila policija i resorno ministarstvo

Iz Čakovca stiže vijest o profesoru koji je istukao dvojicu svojih učenika nakon što su ga tijekom nastave pogodili kredom. Sve se dogodilo u Tehničkoj školi, a u slučaj se uključila i policija, te Ministarstvo obrazovanja. Ono što se dogodilo u srednjoj tehničkoj školi u Čakovcu definitivno je nasilje, slažu se i učenici i profesori, ravnatelj kaže bila je to neprimjerena reakcija na neprimjereno ponašanje.