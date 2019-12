Škoro: Ja jesam elita, a oni su odnarođena oligarhija koja silno želi biti elita

Predsjednički kandidat Miroslav Škoro dao je opsežan intervju za Večernji list u kojem je govorio o iskustvima iz pretkampanje za predsjedničke izbore.

Miroslav Škoro je kazao da je predao gotovo 80 tisuća potpisa za kandidaturu, ali i da je dio potpisa ostao neobrađen.

'Neovisni kandidat nikad nije prikupio ovoliko potpisa i to šalje određenu poruku, kao što poruku šalje i to da je ovaj put 100.000 ljudi manje odlučilo dati svoj potpis za kandidaturu Kolinde Grabar-Kitarović', kazao je za Večernjak Škoro koji je i kritizirao način na koji je regulirano prikupljanje potpisa za kandidaturu. Smatra da bi to trebalo bolje urediti.

Nezadovoljan je radom agencija koje istražuju popularnost kandidata u javnosti.

'Nisam vjerovao anketama ni kad su govorile da moj rejting raste. Nema smisla vjerovati istraživanjima koja su u nedavnoj prošlosti griješila i za sto posto', kazao je Škoro za Večernji.hr sugeriravši da agencije ne mogu živjeti samo od izbora do izbora, a država je najveći igrač na tržištu.