Sjeverni Cipar: Iznenađujuća izborna pobjeda štićenika Ankare

Nacionalistički kandidat Ersin Tatar, kojeg podržava Turska, izabran je u nedjelju za predsjednika samoproglašene Turske Republike Sjeverni Cipar (TRNC), što predstavlja uspjeh za Ankaru u kontekstu napetosti vezanih za turske projekte u istočnom Sredozemlju.

Prema podacima izbornog povjerenstva, s 51,69 posto glasova Tatar će zamijeniti dosadašnjeg čelnika Mustafu Akincija, koji je u lošim odnosima s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom.

Stotine Tatarovih pobornika, od kojih mnogi nisu nosili zaštitne maske, okupile su se na ulicama nakon proglašenja rezultata izbora.

"Zahvaljujem ciparskim Turcima koji su me večeras izabrali", izjavio je Tatar i zahvalio se i Erdoganu i osudio one "koji su iskoristili Tursku kao izborni argument". On je pozvao na okupljanje tursko-ciparske zajednice "koja zavređuje suverenitet".

Akinci je čestitao svom protivniku i "onima koji su doprinijeli tom rezultatu". "Znate što se dogodilo tijekom ovih izbora", rekao je aludirajući na turske intervencije i dodao da "ne želi o tome politizirati".

Službena Ankara je jako srdačno pozdravila pobjedu svog štićenika. "Zajedno ćemo raditi na osiguranju prosperiteta, razvoja i sigurnosti ciparskih Turaka. Zajedno ćemo braniti legitimna prava i interese Sjevernog Cipra i istočnog Mediterana", napisao je na Twitteru turski ministar vanjskih poslova Mevlut Cavusoglu.

Erdogan je čestitao Tataru i obećao mu podršku Turske.

Stopa sudjelovanja na izborima je iznosila 67,29 posto ili tri postotna boda više nego 2015. godine, bez obzira na pandemiju novog koronavirusa. Oko 199.000 birača od više od 300.000 stanovnika bilo je pozvano izjasniti se.