zemlja u plamenu

Zbog požara na sjeverozapadu Turske evakuirane stotine stanovnika

M. Šu./Hina

12.08.2025 u 11:49

Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Turski vatrogasci u utorak se bore s višestrukim požarima diljem zemlje, a veliki požar u sjeverozapadnoj pokrajini Canakkale gori drugi dan nakon što su iz opreza evakuirane stotine stanovnika.

Zračna luka Canakkale i Dardanelski tjesnac, koji spaja Egejsko more s Mramornim morem, privremeno su zatvoreni zbog požara u ponedjeljak.

Požari u okruzima Ezine i Ayvacik u Canakkaleu uglavnom su stavljeni pod kontrolu, ali požari u središtu grada u južnom dijelu Dardanelskog tjesnaca još uvijek gore, rekao je ministar poljoprivrede i šumarstva Ibrahim Yumakli u objavi na X-u.

Sedam zrakoplova i šest helikoptera bori se u utorak s požarom, rekao je guverner Canakkalea Omer Toraman u objavi na X-u, dodajući da nema neposredne opasnosti za stambena područja.

Požar u Turskoj
Požar u Turskoj Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Drugi šumski požari u sjevernoj pokrajini Edirne i južnoj pokrajini Hatay potpuno su stavljeni pod kontrolu dok su u tijeku napori za borbu protiv drugog šumskog požara u zapadnoj pokrajini Manisa, rekao je Yumakli.

