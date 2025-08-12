Zbog požara na sjeverozapadu Turske evakuirane stotine stanovnika

Turski vatrogasci u utorak se bore s višestrukim požarima diljem zemlje, a veliki požar u sjeverozapadnoj pokrajini Canakkale gori drugi dan nakon što su iz opreza evakuirane stotine stanovnika.

Zračna luka Canakkale i Dardanelski tjesnac, koji spaja Egejsko more s Mramornim morem, privremeno su zatvoreni zbog požara u ponedjeljak. Požari u okruzima Ezine i Ayvacik u Canakkaleu uglavnom su stavljeni pod kontrolu, ali požari u središtu grada u južnom dijelu Dardanelskog tjesnaca još uvijek gore, rekao je ministar poljoprivrede i šumarstva Ibrahim Yumakli u objavi na X-u.

Sedam zrakoplova i šest helikoptera bori se u utorak s požarom, rekao je guverner Canakkalea Omer Toraman u objavi na X-u, dodajući da nema neposredne opasnosti za stambena područja.

Požar u Turskoj Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia





