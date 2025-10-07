Političarima EU-a testirali krv, podaci zabrinuli: 'Ovo je zastrašujuće'

Skupina od 24 europska političara, čija je krv ovog ljeta testirana na otrovne kemikalije tipa PFAS, imala je te tvari u svojim tijelima, objavile su u utorak nevladine organizacije koje su sudjelovale u testiranju
Rezultati pokazuju koliko su široko rasprostranjene ove tvari, povezane s rakom, oštećenjem jetre i problemima s plodnošću.
'Bio sam pozitivan na četiri tvari, a tri od njih mogu naštetiti nerođenoj djeci, djelovati kao endokrini disruptori, uzrokovati oštećenje jetre i sumnja se da su kancerogene', rekao je danski ministar zaštite okoliša Magnus Heunicke u pisanoj izjavi, nazvavši svoje rezultate 'zastrašujućom stvarnošću', prenosi Politico.
'Ključno je da poduzmemo odlučne mjere protiv onečišćenja PFAS-om kako više ne bismo bili stalno izloženi tim štetnim kemikalijama', dodao je.
Vječne kemikalije uzrokuju niz zdravstvenih problema
Kemikalije tipa PFAS, poznate i kao 'vječne kemikalije', ne razgrađuju se prirodno te se nakupljaju u okolišu, uzrokujući niz zdravstvenih problema – od raka i oštećenja jetre do smanjene plodnosti. Danas gotovo svi ljudi na svijetu imaju barem određenu razinu PFAS-a u krvi.
Prema podacima Europskog ureda za okoliš i organizacije ChemSec, kod polovice testiranih političara razina kontaminacije bila je dovoljno visoka da može imati štetan učinak na zdravlje, a jedna je osoba imala razine koje upućuju na potencijalni rizik od dugoročnih zdravstvenih posljedica.
Bruxelles razvodnio zakone o kemijskoj zaštiti
Rezultati testiranja objavljeni su samo nekoliko dana nakon što je posebni izvjestitelj UN-a za toksine i ljudska prava, Marcos Orellana, oštro kritizirao Bruxelles zbog prijedloga razvodnjavanja zakona o kemijskoj zaštiti da bi se pogodovalo europskoj industriji.
Danska je organizirala grupno testiranje tijekom sastanka ministara okoliša EU-a u sjevernom danskom gradu Aalborgu u srpnju. Zemlja trenutačno predsjeda Vijećem EU-a i jedna je od pet država koje su 2023. godine zajednički podnijele prijedlog Europskoj komisiji o postupnom ukidanju tisuća vrsta PFAS-a prema zakonodavstvu EU-a o kemikalijama.
Taj prijedlog, koji se trenutačno nalazi u rukama Europske agencije za kemikalije, našao se na meti kritika industrijskih skupina jer mnoge od njih traže izuzeća od predloženih ograničenja.
Među testiranim političarima bili su i povjerenica EU-a za okoliš Jessika Roswall, odlazeća francuska ministrica za ekološku tranziciju Agnès Pannier-Runacher te njemački savezni ministar okoliša Carsten Schneider.
Ključno pitanje javnog zdravstva
'Kao i mnogi drugi građani diljem Europe, imam PFAS u tijelu', rekla je Roswall u pisanoj izjavi. 'Pozitivno sam testirana na šest od trinaest PFAS-a, uključujući neke koji su klasificirani kao toksični za reproduktivno zdravlje. Zagađenje PFAS-om ključno je pitanje javnog zdravstva.'
Rezultati jedne od sudionica testiranja, izvršne direktorice Europske agencije za okoliš Leene Ylä-Mononen, pokazali su pad razine PFAS-a u odnosu na prethodno testiranje krvi, 'što odražava trendove uočene među europskim stanovništvom za ograničenjem PFAS-a'.
Roswall je također izjavila da će Europska komisija predložiti postupno ukidanje potrošačke upotrebe PFAS-a te predvidjeti izuzeća za određene ključne industrije, a koje još treba precizno definirati. PFAS se, među ostalim, koristi u proizvodnji poluvodiča, baterija i farmaceutskih proizvoda.
Ta obećanja o mogućim izuzećima izazvala su zabrinutost među ekološkim organizacijama jer se nadaju sveobuhvatnom i trajnom ukidanju tih kemikalija.
EU komisija radi na reviziji uredbe o kemikalijama
U pisanoj izjavi o rezultatima testiranja, Anne-Sofie Bäckar iz organizacije ChemSec pozvala je na 'potpunu zabranu sve vrste PFAS-a, ne samo onih u potrošačkim proizvodima, prije nego što sljedeća generacija plati cijenu zbog odugovlačenja industrije'.
Europska komisija očekuje se da će ove godine objaviti reviziju glavne uredbe o kemikalijama, poznate kao REACH, iako točan vremenski okvir još nije poznat. Paralelno s tim, institucije EU-a rade na posebnom prijedlogu Komisije za pojednostavljenje skupa zakona koji obuhvaćaju kozmetiku, gnojiva i propise o klasifikaciji kemikalija u okviru takozvanog 'omnibus zakona o kemikalijama'.
Posebni izvjestitelj UN-a Marcos Orellana prošlog je tjedna upozorio da taj prijedlog riskira potkopati vjerodostojnost Europske unije kao 'globalnog lidera u zelenim politikama i vladavini prava'.