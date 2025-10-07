Političarima EU-a testirali krv, podaci zabrinuli: 'Ovo je zastrašujuće'

Rezultati pokazuju koliko su široko rasprostranjene ove tvari, povezane s rakom, oštećenjem jetre i problemima s plodnošću.

'Bio sam pozitivan na četiri tvari, a tri od njih mogu naštetiti nerođenoj djeci, djelovati kao endokrini disruptori, uzrokovati oštećenje jetre i sumnja se da su kancerogene', rekao je danski ministar zaštite okoliša Magnus Heunicke u pisanoj izjavi, nazvavši svoje rezultate 'zastrašujućom stvarnošću', prenosi Politico.

'Ključno je da poduzmemo odlučne mjere protiv onečišćenja PFAS-om kako više ne bismo bili stalno izloženi tim štetnim kemikalijama', dodao je.

Vječne kemikalije uzrokuju niz zdravstvenih problema

Kemikalije tipa PFAS, poznate i kao 'vječne kemikalije', ne razgrađuju se prirodno te se nakupljaju u okolišu, uzrokujući niz zdravstvenih problema – od raka i oštećenja jetre do smanjene plodnosti. Danas gotovo svi ljudi na svijetu imaju barem određenu razinu PFAS-a u krvi.

Prema podacima Europskog ureda za okoliš i organizacije ChemSec, kod polovice testiranih političara razina kontaminacije bila je dovoljno visoka da može imati štetan učinak na zdravlje, a jedna je osoba imala razine koje upućuju na potencijalni rizik od dugoročnih zdravstvenih posljedica.

Bruxelles razvodnio zakone o kemijskoj zaštiti

Rezultati testiranja objavljeni su samo nekoliko dana nakon što je posebni izvjestitelj UN-a za toksine i ljudska prava, Marcos Orellana, oštro kritizirao Bruxelles zbog prijedloga razvodnjavanja zakona o kemijskoj zaštiti da bi se pogodovalo europskoj industriji.

Danska je organizirala grupno testiranje tijekom sastanka ministara okoliša EU-a u sjevernom danskom gradu Aalborgu u srpnju. Zemlja trenutačno predsjeda Vijećem EU-a i jedna je od pet država koje su 2023. godine zajednički podnijele prijedlog Europskoj komisiji o postupnom ukidanju tisuća vrsta PFAS-a prema zakonodavstvu EU-a o kemikalijama.

Taj prijedlog, koji se trenutačno nalazi u rukama Europske agencije za kemikalije, našao se na meti kritika industrijskih skupina jer mnoge od njih traže izuzeća od predloženih ograničenja.

Među testiranim političarima bili su i povjerenica EU-a za okoliš Jessika Roswall, odlazeća francuska ministrica za ekološku tranziciju Agnès Pannier-Runacher te njemački savezni ministar okoliša Carsten Schneider.