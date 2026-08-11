Oglasio se prvi čovjek Gospića: 'U Lici se dogodio teroristički čin ekocida!'

Gospićki gradonačelnik Darko Milinović u otvorenom pismu pozvao je na hitnu sanaciju ilegalnog otpada u Lici te ustvrdio da je riječ o ekocidu koji bi pravosudna tijela trebala razmotriti i kao mogući teroristički čin. Pozvao je i premijera Andreja Plenkovića da osobno stane na čelo povjerenstva za sanaciju.

Gradonačelnik Gospića Darko Milinović objavio je otvoreno pismo u kojem je pozvao cijelu Hrvatsku da stane uz Gospić zbog problema s ilegalnim otpadom u Lici. Milinović je pritom upotrijebio izrazito oštru kvalifikaciju slučaja, ustvrdivši da se u Lici dogodio, kako je napisao, „teroristički čin ekocida“ koji može ugroziti zdravlje stanovnika Gospića, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije, ali i šire. 'Pozivam cijelu Hrvatsku da stane uz bok Gospića i na taj način pokaže novu vrstu domoljublja koja je danas potrebna jednako kao i '91.', poručio je Milinović.

Naglasio je da je još prije godinu i pol upozoravao da bi predsjednik Vlade trebao stati na čelo posebnog povjerenstva koje bi vodilo hitnu sanaciju otpada u Gospiću. Prozvao i slučaj tvornice litija Milinović je u otvorenom pismu naveo da posebnu pozornost treba usmjeriti i na, kako ju je nazvao, tvornicu litija u Gospiću. Ponovno je pozvao državnog odvjetnika da ga primi i sasluša kako bi mu mogao predati dokumentaciju za koju tvrdi da bi mogla rasvijetliti okolnosti pod kojima je Ministarstvo zaključilo da za tu tvornicu nije potrebna studija utjecaja na okoliš. Pozvao je političke stranke da ostave međusobne sukobe po strani i da zajednički djeluju u zaštiti zdravlja građana i okoliša.