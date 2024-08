Sigurnosni izazov na koncertu Eda Sheerana: Panika je neprijatelj, naše službe su spremne

Istaknuo je kako je prijetnja terorizmom u Austriji ozbiljna stvar te da su austrijska služba, policija i organizatori postupili dobro, i to na jedini mogući način - otkazali su koncerte, s obzirom na to da je prijetnja bila vrlo ozbiljna i izravna.

Kazao je kako bi predstojeći koncert i u normalnoj situaciji bio ogromni sigurnosni izazov, a sada je još i veći.

'Uvjeren sam da su naše službe kroz međunarodnu policijsku i bilateralnu suradnju poduzele sve mjere i aktivnosti da se bilo kakav incident posebno ove vrste spriječi. Mislim da je velika odgovornost na tim službama večeras', poručio je.

Za kraj je poručio kako probleme 'moramo sagledati što točnije, bliže i moramo i sagledati na način da odredimo što realniju opasnost, jer sukladno tome planiramo svoje mjere i radnje da bi tu opasnost otklonili'.

'Precijeniti problem, napraviti paniku, nervozu i strah bez ikakvog razloga je isto tako kao i podcijeniti problem pa pustiti da se nešto dogodi', kaže Letica.

'Vrlo je bitno da se u ovome trenutku se svi sačuvamo od toga da ne širimo paniku i strah bez ikakvih razloga, jer to upravo teroristi žele. Oni žele da se mi strašimo, da se bojimo, žele da mi svoje živote mijenjamo u skladu s njihovim naputcima, odnosno da oni upravljaju našim životima. I to ne smijemo dozvoliti i to pokazuje kolika je snaga našeg društva ako to ne dozvolimo', zaključio je.