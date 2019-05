Sever: Odluka Ustavnog suda je zakašnjela

Krešimir Sever, jedan od sindikalnih čelnika inicijative '67 je previše', rekao je u četvrtak kako je odluka Ustavnog suda zakašnjela budući da ništa ne može promijeniti učinak negativne promidžbe spota Ministarstva rada i mirovinskog sustava

Ustavni sud u slučaju financiranja spotova o cjelovitoj mirovinskoj reformi nije našao osnove za postupanje jer je riječ o predreferendumskoj fazi postupka, iako je utvrdio da je medijska kampanja jednim dijelom motivirana referendumskom inicijativom i usmjerena uvjeravanju građana da bi podržavanjem inicijative doveli u pitanje one aspekte reforme koje Vlada smatra poželjnima ili neophodnima.

Navodeći kako objašnjenje Ustavnog suda smatra više nego zanimljivim, Sever drži kako to ne bi trebalo gledati tako usko jer je činjenica kako je šteta napravljena kroz negativnu promidžbu. Za objašnjenje poslano iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava i odgovor Ustavnog suda poručio je: U tvornici se mogu napraviti svakakvi proizvodi ako se za to ima dovoljno vremena i ako za to imate obučene ljude.

Sever je na tu temu za petak najavio i konferenciju za novinare sindikalnih čelnika inicijative '67 je previše'.