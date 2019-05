Ustavni sud stao na stranu Vlade: Spotovi ne smetaju referendumu

Ustavni sud odlučio je ne postupati po pitanju financiranja spotova o cjelovitoj mirovinskoj reformi, nakon što je jučer dobio očitovanje Ministarstva rada i mirovinskog sustava

'Ustavnom sudu nisu predočeni nikakvi dokazi koji bi ukazivali na to da su Vlada RH odnosno Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, korištenjem proračunskih sredstava ili na drugi način grubo kršili pravila demokratske procedure, odnosno postupali na način koji faktično dokida ili ozbiljno narušava pravo građana na izjašnjavanje o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma, niti su se u vezi s time Ustavnom sudu obratili inicijatori referenduma.

hoćemo li raditi do 67.?

Ustavni sud prethodno navodi kako iz pribavljenog očitovanja Ministarstva proizlazi da je medijska kampanja promoviranja cjelovite mirovinske reforme, koju Ministarstvo naziva informativnom, planirana u tri faze, te je započela 17. listopada 2018.

No, u priopćenju se navodi da iako je očito da je medijska kampanja promoviranja cjelovite mirovinske reforme započela znatno prije početka razdoblja prikupljanja potpisa za referendum, činjenica je da se treća faza te kampanje vremenski poklapa s početkom prikupljanja tih potpisa ukazuje na to da ta faza kampanje nema isključivo informativnu svrhu upoznavanja građana s učincima mirovinske reforme, već je jednim dijelom motivirana referendumskom inicijativom i usmjerena uvjeravanju građana da bi podržavanjem inicijative doveli u pitanje one aspekte reforme koje Vlada smatra poželjnim i neophodnima.