Europska obrana je slaba, provjerili smo kako stoji Hrvatska: 'Uspavali smo se'

Podatak da je Europska unija čak 68 posto oružja za Ukrajinu nabavljala od SAD-a pokazuje koliko je zapostavljena europska industrija oružja. Nakon što je prikupljena vojna pomoć za Ukrajinu, Unija je uvidjela da se zalihe municije i naoružanja troše brže nego što se mogu nadomjestiti. Stoga strategija predviđa da zemlje članice moraju ulagati više, bolje i zajednički kako bi povećale i ojačale svoje vojne kapacitete. U tome bi trebalo pomoći 1,5 milijardi eura, koliko EU predviđa izdvojiti u periodu od 2025. do 2027. godine.

I dok na papiru lista želja dobro izgleda, na bojišnici u Ukrajini sasvim je druga priča. Kronično joj nedostaje municije, napose topničkih granata.

EU je u proljeće prošle godine obećao do ožujka ove godine isporučiti milijun komada, a podaci do kojih je došao Reuters otkrili su da ih je dostavljeno tek nešto više od polovice. Sada navode da će do kraja godine isporučiti 1,1 milijun komada.

'Nije šala, u dubokim smo govnima'

'Nije šala, u dubokim smo govnima', rekao je za Politico Marc Thys, umirovljeni belgijski general pukovnik, netom prije nego li je EU predstavio strategiju. Thys se svojom izjavom referirao na manjak proizvodnje streljiva u Belgiji, ali i u ostatku Europe te potrebe Ukrajine.