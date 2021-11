Selak Raspudić kod Šprajca: Suprug mi je bio na covid odjelu, završio je na kisiku... Zadnja sam osoba koja treba docirati o onom što se događa u bolnicama

Most je pokrenuo referendumsku inicijativu za zabranu uvođenje covid potvrda, a s obzirom na nedavni skup u Zagrebu, čini se da će bez problema skupiti dovoljan broj potpisa

'Izrazito neozbiljno za jednog premijera koji bi trebao biti premijer svih građana RH. Kad imate jedan od najmasovnijih prosvjeda, umjesto da pokažete minimum dostojanstva i ozbiljnosti i pogledate što muči građane, da poslušate njihove argumente, deklarativno pokažete oblik suradnje, on sve na skupu koji su se našli, a to su različiti ljudi, marginalizira i vrijeđa na ovakav način. Ne bih rekla da nije mislio na sve građane, nisam čula da je išta pozitivno rekao o ikome tko se našao na tom prosvjedu i uvažio zahtjeve tolikog broja građana - ako se našlo 20, 30, 70 tisuća građana, imate ih bar deset puta više doma koji dijele mišljenje s njima i nisu izašli na prosvjede. Ovo što je rekao nama, pa meni je, morat ću reći, smiješno. Spominje da se bojimo vatice, vrtićki humor, a sad mu mogu odgovoriti na istoj razini koju jedino razumije - da se on jedino boji briselske mamice ili tatice', kazala je Selak Raspudić .

Na tvrdnju da smo podijeljeni i po pitanju vozačkih dozvola, raznih stvari te da se radi o podjeli kojom se nastoji spriječiti ugrožavanje zdravlja i drugih i nije li to odgovornost Vlade, Selak Raspudić je kazala: 'One koji misle drugačije se dehumanizira. Ta podjela može biti opasna. Vidimo koliko je zapaljiva po broju nezadovoljnih ljudi koji su izašli na scenu.'

Na pitanje što znači da misle drugačije, Selak Raspudić je kazala:

Na tvrdnju da ako određena skupina ljudi misli da bez vozačke mogu ući u promet, treba li razmisliti o tome da ljudi bez vozačkog ispita voze automobile, Selak Raspudić je kazala: 'Ne govorimo o tome ima li netko ili nema vozačku. Onaj koji upravlja vozilom ili je izgradio ceste izradio ih je na pogrešan i nesiguran način', te dodala: 'Ceste ne valjaju. Nemamo elementarnu sigurnost u prometu, odnosi se to na one s vozačkom ili bez nje, odnosno necijepljene ili cijepljene.'

'Treba nam referendum da bismo spasili znanost. Neugodno mi je gledati Markotić i Capak, znanstvenike, da se moraju brukati političkim istupima i političkim, a ne epidemiološkim mjerama koje ne služe ničemu. Moramo odrediti smjer kojim naša država želi i može ići. Je li to smjer Austrije, za RH nije opcija, jer si to ekonomski ne možemo priuštiti. Ako je naš smjer liberalni, moramo to priznati i snositi posljedice za to, a ne selektivno izdvajati određene skupine građana, recimo profesore, za njih uvoditi covid potvrde, a ostatak građana ne podvoditi pod isti kriterij', kazala je.