Selak Raspudić: Bilo je sigurno da će HDZ i DP u koaliciju. Treba slijediti trag novca

Govoreći o pregovorima nakon parlamentarnih izbora i izglednosti da dođe do suradnje HDZ-a i Domovinskog pokreta, Selak Raspudić rekla je u Nedjeljom u 2 kako to je bilo očekivano još i prije kampanje.

Dodala je kako su rezultati izbora pokazali da se ljudi nisu snažno odlučili za alternativu. 'To je naša odgovornost', poručila je Selak Raspudić.

Dodala je kako ima osjećaj da ljudi sve više traže odgovor za koga glasati, a ne protiv koga glasati. 'Da ih nitko nije - i to je i naša odgovornost i trebamo se svi pitati zapitati što činimo i resetirati - da ih nitko nije uvjerio da nešto novo nudi, da će s nama biti bolje', rekla je.

Selak Raspudić rekla je i kako antikorupcijska politika nije dovoljna za svrgavanje HDZ-a s vlasti. 'To su nam pokazali i ovi izbori. To je izrazito bitno', rekla je.

Upitana o inzistiranju DP-a da u koaliciji ne bude SDSS, Selak Raspudić rekla je kako se radi o dimnoj zavjesi koja služi za skretanje pažnje, a da je u temelju, kako ju je nazvala, trgovačke koalicije, ako do nje dođe - rasprodaja, odnosno dogovor oko javnih poduzeća, upravnih i nadzornih odbora ili nekih ministarstava, koji su povezani s energetikom i svime onime što može biti profitabilno.

Na tvrdnju urednika i voditelja Aleksandra Stankovića da Nino Raspudić i Marin Miletić o pobačaju govore isto, Selak Raspudić odgovorila je: 'Nije baš isto', te dodala da nije sigurna tko bi od njih uopće zakonski zabranio pobačaj. Dodala je kako problem nije bio u tome, već u Miletićevom javnom ograđivanju te u tome što je rekao da Selak Raspudić nije Most.

'I tu sam smatrala da je došlo do narušavanja tog principa i doista se ne bih osjećala autentično da sam stala na čelo liste koju dijelim s kolegom (Miletićem, op.a.) koji se od mene javno ogradio . I mislim da to ne bi bilo fer', rekla je Selak Raspudić.

Komentirala je i razilaženje s Mostom, zajedno sa suprugom Ninom Raspudićem, do kojeg je došlo nakon što joj je bilo ponuđeno da nosi njihovu listu za Europski parlament na kojoj bi bio i Marin Miletić , koji se ranije javno ogradio od nje zbog njezine izjave o pobačaju.

O zabrani pobačaja: 'Ne mislim da je to rješenje'

'Ako mene netko pita kao zakonodavca, a to jesam u Hrvatskom saboru, bih li pobačaj zabranila - jednostavno ne mislim da je to rješenje. Jesam li ja zbog toga sretna? Naravno da nisam.

I nadam se da ćemo dugoročno doseći taj stupanj svijesti da ćemo uz sve one mogućnosti koje imamo na raspolaganju doći do toga da će nam pobačaj postati nezamisliv. Ali što se tiče samog zakona, da, ne mislim da bi to bilo rješenje', rekla je Selak Raspudić.