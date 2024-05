Borzan komentirala rezultate izbora, Milanovića i vidi li se na mjestu Peđe Grbina

Biljana Borzan je u intervjuu za N1, među ostalim, komentirala parlamentarne izbore i SDP, kao i nadolazeće europske izbore. Kada je riječ o unutarstranačkim pitanjima, Borzan je istaknula fokus na predstojeće izbore te je odbila komentirati internu dinamiku u SDP-u.

Kako je SDP prošao na izborima?

'Prošao je znatno bolje nego na prošlim izborima, ali ja uvijek gledam opću sliku. Ako uzmemo u obzir da je i Možemo bolje prošao, ipak je situacija bolja nego u prošlom mandatu, ali nažalost nedovoljno dobra da bismo mogli komotno pregovarati o većini.'

Zašto niste u situaciji da možete komotno pregovarati o većini? Antikorupcijska priča je bila forte oporbenog mandata očito ne diže ljude na dobar način. Je li SDP podbacio u socijalnim politikama?

'Gledala sam jedno istraživanje gdje je pokazano da je korupcija u top 3 teme koje zanimaju hrvatske građane. Ljudi su svjesni da je to veliki problem i u tom smislu nije promašena tema baviti se korupcijom i na toj osnovi pregovarati s nekim. Što se tiče politika SDP-a, moram reći da smo imali poprilično kvalitetan program, međutim, kao i u dobrom dijelu kampanja, nije se to dovoljno dobro čulo.'

Što mislite o uključivanju Zorana Milanovića?

'On je u svojim nastupima ipak govorio o određenim temama koje smo mi definirali u programu. Ja sam bila izuzetno zadovoljna kad je spominjao porez na ekstra profit. Kada govorimo o porezu na ekstra profit, to nije jednostavno. Ovdje se radi o velikim igračima koje tjerate da plaćate porez.

Većina njih ne plaća niti centa u Europskoj uniji, već su prijavljeni u poreznim oazama pa građani plaćaju cijenu krize.' Kada to kaže Milanović onda to ima smisla. To je jedna vrlo lijeva politika.

Je li greška što nije dao ostavku?

'On je odmah rekao da to neće iz razloga jer je bio brana za sigurnosnu agenciju, politizaciju vojske i slično. On je imao razloge zašto to neće napraviti, ali mislim da bi u svakom slučaju u sučeljavanjima briljirao i novinari bi pitali za te teme.'

Ako Peđa Grbin ne sastavi većinu, treba li otići?

'Predsjedništvo SDP-a je prošli tjedan na sastanku donijelo odluku da o unutarstranačkim pitanjima nećemo razgovarati do izbora. Mi smo u predizbornoj kampanji. Fokusirani smo na što bolji rezultat SDP-a na europskim izborima. Govoriti o bilo kojoj drugoj temi, a pogotovo unutarstranačkim stvarima bilo bi ravno samoubilačkom pohodu.'

Neke kolege iz SDP-a prozivaju Andreja Plenkovića jer se stavio na čelo liste za Europski parlament. Kako vi gledate na taj potez?

'Moja prva reakcija je bila ‘aha, shvatio je da su europarlamentarci takvi da nikakve koristi od njih na listi’. Prošli put je išao s eksperimentom da je imao mlađe, manje poznate ljude. Oni se nisu iskazali i zapravo njegovo pozicioniranje na prvo mjesto govori u prvom redu da on nema koga. Oni koji bi trebali iznijeti ovu kampanju na svojim leđima jednostavno nisu prepoznati među hrvatskim građanima.'

“Glavni razlog je što je on svjestan da ima nevidljive političare koji se nisu uspjeli snaći. Vi možete biti na visokim položajima bez da imate legitimitet s europskih izbora.”

Slažu li se konstelacije tako da Andrej Plenković ima ozbiljne šanse za dobiti jedne od tzv. top jobs (predsjednik Komisije)?

'Što se tiče predsjednika Komisije, Pučka stranka se na svom kongresu opredijelila da je njihov kandidat Ursula von der Leyen. Tu promjena do izbora nema. Pitanje je što bi uopće Andreja Plenkovića zadovoljilo, ali kažem – on za to ima legitimitet s nacionalnog nivoa i njemu legitimitet s europskog nivoa ne treba.'

Koji bi bio dobar rezultat za SDP (na europskim izborima)?

'Ja bih voljela da ponovimo rezultat s prošlih izbora. Najviše prema istraživanjima u europskim izborima utječu pojedinci. Ljudi na europskim izborima puno više izlaze da podrže pojedinca nego stranku. To vidimo kao prednost jer je SDP-ova ekipa daleko najjača.'

Vidite li se ponovno u domaćim političkim vodama? Mislite li se kandidirati za predsjednicu SDP-a?

'O tome ćemo razgovarati nakon 9.6., ali osobno nemam ambicija.'

Cijeli intervju dostupan je na poveznici.