Šegota i Kožić: Nije još sve gotovo. Očekujemo da će Ministarstvo poništiti rješenje Centra za socijalnu skrb

Životni partneri Ivo Šegota i Mladen Kožić imaju pravo na udomljavanje djece. Odlučio je tako Ustavni sud. Svoje planove za budućnost otkrili su gostujući u Dnevniku Nove TV.

'Čuli smo odgovor iz Ministarstva, očekujete li da će se odluka provesti, a vi djecu dovesti kući', pitali su njega i partnera u Dnevniku.



'Ne vidimo drugu mogućnost, nego da se odluka provede. Nakon presude Upravnog suda smo mislili da je to sada to, ali ovo je njaviše tijelo u RH i iznad Ustavnog suda ne stoji nitko, tako da očekujemo da se odluka provede. Ne dovodimo mi djecu kući, nego će ta djeca kojoj je potrebna obitelj izabrati nas. Očekujemo da će se to dogoditi do kraja godine', rekao je Kožić.