Šeparović: Ustavni sud je naredio da se istospolnim osobama omogući udomljavanje

Ustavni sud naredio je sudovima i upravnim tijelima da izravno primjenjuju Ustav, međunarodne ugovore, zakone, te ovu odluku Ustavnog suda i omoguće istospolnim osobama, naravno ako udovoljavaju uvjetima, da mogu biti udomitelji, rekao je predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović u petak povodom odluke Ustavnog suda sa zaključkom da su sudovi i nadležna tijela dužni svima pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u 'javnoj usluzi udomljavanja'

'Čak i bez odluke Ustavnog suda, a posebno nakon ove odluke, ovom paru morat će se omogućiti da po istim pravilima sudjeluju u postupku udomiteljstva. Hoće li oni biti udomitelji ovisi o tome ispunjavaju li uvjete za to, kao i svi drugi građani', kazao je Šeparović, dodajući da je sada jasno da su sva upravna tijela dužna zakon primijeniti jednako za sve.

'Mi nismo ukinuli zakon, ali smo odredili da vlada u roku od dvije godine propiše preventivno-edukacijske mjere da pobačaj bude iznimka. Ovo nije dobra poruka, pozivam ih da to učine, ali Ustavni sud nema druge mogućnosti nego pozivati na poštovanje odluke. Posljedice su političke prirode, građani će odlučiti kakva je to poruka kad se ne poštuje odluka Ustavnog suda', kazao je Šeparović, dodajući da Ustavni sud u ovom slučaju neće određivati nove rokove. 'Možemo se opet dovesti u situaciju da ne ispoštuju odluku', objasio je Šeparović.

Osvrnuo se Šeparović, na traženje novinara, i na zaključak predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da je Ustavni sud nedavnom odlukom u slučaju Hitrec vs. Mesić poručio svima da govore što žele u smislu sipanja uvreda.

'To nije točno, jako me začudila ta izjava predsjednika Sabora i smatram je neprimjerenom. Koristiti izraze kao što su smeće, čoban, idiote, i pozivati se na odluku Ustavnog suda je posve pogrešno. Ustavni sud je rekao da riječi idiot i sl. imaju uvredljivi sadržaj, ali je drugo pitanje treba li netko biti kažnjen zbog toga. Ustavni sud se obraćao sudovima da moraju vagati između ustavnih prava na zaštitu slobode izražvanja i zaštitu časti i ugleda. Ustavni sud nije rekao da je prihvatljivo ponašanje reći nekome da je idiot, upravo obrnuto. Predsjednik Sabora ima mogućnost upozoriti, opomenuti zastupnike, ali ne može reći da neće to učiniti pozivajući se pogrešno na odluku Ustavnog suda', napomenuo je Šeparović.