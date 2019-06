Šefu Ustavnog suda Miroslavu Šeparoviću sviđa se jedna Škorina ideja

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović bio je jedan od uzvanika na domjeniku kojeg je na Pantovčaku povodom Dana Državnosti organizirala predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Pritom je za N1 komentirao i ideje Miroslava Škore o ustavnim izmjenama

'Možda nije primjereno da predsjednik Ustavnog suda komentira jednog kandidata za predsjednika, ali načelno mogu reći da je iz ovih nekoliko rečenica teško nešto određenije reći. Trebalo bi vidjeti cijeli program. Ono što me zanima - htio bih vidjeti kako gospodin Škoro misli da bi Ustavni sud odlučivao o odgovornosti predsjednika za kršenje Ustava, a s druge strane on bi predlagao ustavne suce. Ne znam kako bi to bilo. Trebalo bi vidjeti. Ono što mi se sviđa - to je taj suspenzivni veto da predsjednik ne potpisuje zakon koji smatra da je protuustavan, nego da ga daje na odlučivanje na Ustavni sud', kazao je Šeparović za N1.

No, pritom je iznio i svoju ideju kako bi to trebalo izgledati. 'To mi se sviđa, da. Ali, onda bi trebalo promijeniti kriterije, a drugo trebalo bi onda onemogućiti da danas svatko, svaki građanin bez obzira na to ima li pravni interes ili ne može se javiti na Ustavni sud i osporavati bilo koji zakon. Trebalo bi to onda svesti na predsjednika Republike, Vladu, Sabor, saborske odbore, klubove, sudove i tako. A ne ovako kao što je danas, da svatko može osporavati zakon. Dakle, to je jedan model. Trebalo bi to sve, kažem, možda bolje komentirati kad budemo znali cijeli taj program', poručio je Šeparović.