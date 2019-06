Generali se posvađali oko Škore: To je neviđeni skandal!

Kandidatura Miroslava Škore za predsjednika RH izazvala je žestoki sukob unutar Hrvatskog generalskog zbora, piše u utorak Jutarnji list

"To je neviđen skandal", poručio je za Jutarnji član Generalskog zbora Željko Sačić komentirajući Ćesićev istup. "Proglašavati Miroslava Škoru i sve nas koji podržavamo Škorinu kandidaturu mračnim silama je izvan pameti. To je neviđen skandal. To govori o panici koja se stvorila u Uredu predsjednice zbog Škorine kandidature", rekao je Sačić a prenosi Jutarnji list.

Osim Sačića, tvrdi izvor blizak Škori, kandidaturu poduzetnika i pjevača podržavaju i još neki aktualni te bivši članovi Zbora poput Davora Domazeta-Loše i Ivana Tolja. Šef Generalskog zbora Pavao Miljavac poručuje da će Zbor svoj službeni stav o kandidatima iznijeti tek nakon što rasprave sve njihove programe.