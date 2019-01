Šef SOA-e o prijetnjama Mati Radeljiću: Mi to ne radimo, služba ne prijeti smrću

Ravnatelj Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) Daniel Markić prvi puta je komentirao optužbe koje je na račun agencije iznio bivši savjetnik predsjednice RH Mate Radeljić, te rekao kako mu SOA nije prijetila smrću kako on to tvrdi

'Mi to ne činimo, služba ne prijeti smrću', rekao je Markić te na pitanje što se tiče sastanka Radeljića i šefa kabineta ravnatelja SOA-e Davora Franića odgovorio kako ne želi ući u tu raspravu. 'Mi smo se očitovali institucijama i to je to', donosi N1.