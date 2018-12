Radeljić otkrio šokantne detalje o tome kako je došlo do njegovog odlaska s Pantovčaka

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović 21. prosinca razriješila je Matu Radeljića dužnosti savjetnika za unutarnju politiku i na njegovo mjesto postavila Mirjanu Hrgu. Radeljić se o smjeni oglasio pismom

'Odluku o mom razješenju priopćio mi je 5.12.2018. u kafiću 'Torte i to', Grahorova 5, u Zagrebu, šef kabineta ravnatelja SOA-e Davor Franić. Taj dan (srijeda) bio sam u Sisku s Predsjednicom Republike u sklopu izmještenog ureda. Franić me nazvao oko 13 sati sa zamolbom da se hitno sastanemo nakon što se vratim iz Siska. Sastali smo se u 18 sati. Odmah na početku razgovora rekao mi je da je od ravnatelja SOA-e Daniela Markića dobio zadatak da obavi sa mnom razgovor, a da je Markić taj zadatak dobio od Predsjednice Republike. Priopćio mi je da Predsjednica ide u rekonstrukciju ureda i da ja neću više biti njezin savjetnik', navodi Radeljić u priopćenju.

Rekao mi je da mu je jako neugodno što je on dobio tu zadaću, ali da je mora izvršiti. U daljnjem tijeku razgovora posebno je naglasio kako mi mora dati do znanja da će, citiram - 'Služba u svakom pogledu štiti Predsjednicu od mog mogućeg negativnog djelovanja nakon što odem iz Ureda i da je spreman, ako dobije takav zadatak, i autom se zabiti u mene'. Zatečen time što čujem uzeo sam pred njim telefon i nazvao Predsjednicu. Najprije se nije javila, ali je nazvala koju minutu kasnije. Prepričao sam joj razgovor s Franićem. Prvo je šutjela koju sekundu, a onda mi je rekla da ne zna o čemu je riječ i da će odmah nazvati njegovog šefa Markića. Franić se na to samo nasmijao i rekao da, ako je tako, ostanemo još neko vrijeme, pa ćemo vidjeti hoće li ga njegov šef Markić nazvati nakon poziva Predsjednice i citiram - 'opozvati zadatak'. Markić ga nije nazvao i mi smo se razišli.

Iduća dva dana izmještenog ureda odradio sam profesionalno svoj posao i Predsjednici, s kojom sam se cijelo vrijeme vozio u kombiju, nisam spominjao naš telefonski razgovor, jer nije ni ona meni. Samo mi je najavila da ćemo razgovarati u ponedjeljak.