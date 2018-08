Šef SOA-e progovorio o iskazu grupe Borg: Nitko nije tražio sigurnosnu provjeru

Direktor SOA-e Danijel Markić pojavio se u Vladi u četvrtak nakon što je N1 televizija objavila iskaz bivše ministrice Martine Dalić Uskoku

'U svim slučajevima gdje je prisutna sumnja na korupciju, bez da je itko to tražio. Naloge SOA prima samo od premijera i predsjednice Republike, ali naravno da pruža potporu i ministrima', objasnio je Markić.

Što se tiče provjera skupine Borg, rekao je: 'Ne znam što je skupina Borg službeno. Bio sam prisutan na nekim sastancima i o tome smo raspravljali. Potpredsjednica Vlade nije mogla i nije tražila sigurnosnu provjeru.'

Na opasku da je netko morao tražiti provjeru, Markić kaže: 'Bili smo na sastancima i sigurno smo dali doprinos. To je propisano zakonom. Mene može pozvati samo predsjednik Vlade. Uvijek me on pozvao.'